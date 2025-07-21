fb ig video ETtoday search mobile

Jennie巴黎美照公開！秋冬前導CHANEL 25後背包、斜紋軟呢手袋搶先看

>

記者鮑璿安／綜合報導

韓團BLACKPINK 的Jennie這次成為CHANEL 2025/26秋冬前導系列全新形象照的主角，身著系列新裝漫步巴黎街頭，完美詮釋本季靈感核心，90年代美式浪漫喜劇女主角與蕾絲元素所激盪出的詩意風格。而今年的矚目包款之作CHANEL 25 也化身後背包，更增添看點。

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲韓團BLACKPINK 的Jennie這次成為CHANEL 2025/26秋冬前導系列全新形象照的主角 。（圖／品牌提供）

Jennie以一襲黑色皮革長外套搭配寬鬆牛仔褲登場，展現率性與高雅並存的風範，頭戴黑色貝蕾帽、手提香奈兒經典大包款，營造復古卻現代的女性氣場。另一套造型中，Jennie以針織感黑色套裝與寬版長褲搭配小香包出鏡，將街頭與都會風格巧妙融合，襯托CHANEL本季在柔軟質感與美學之間的探索主題。

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲黑色 CHANEL 25 後背包 NTD215,800；米色 CHANEL 25 包款 小型款 NTD216,300 。（圖／品牌提供）

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ jennie 。（圖／品牌提供）

▲黑色綴以幸運草掛飾斜紋軟呢肩背包 NTD201,500 ；米色雙C LOGO斜紋軟呢口蓋包 NTD194,200。（圖／品牌提供）

CHANEL此次以蕾絲作為全系列核心視覺語言，透過斜紋軟呢、羊毛、針織與絲緞材質轉譯經典符碼，推出黑色緊身裙裝、蝴蝶結睡衣、娃娃裝開襟衫、吊帶短褲套組等多款單品。服裝設計不僅細節精緻，也將粉色、薰衣草紫、天空藍等柔和色彩納入，帶出輕盈與優雅共存的層次。而大家關注的Jennie同款包袋，CHANEL 25則在本季變化出嶄新姿態，在經典基礎上進化，此款黑色小牛皮後背包保有品牌優雅靈魂，加入皮革手提把更方便使用，融入實用街頭風格，標誌性菱格壓紋搭配金色粗鏈條點綴，輕鬆駕馭通勤與旅行造型。

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jennie 。（圖／品牌提供）

▲Jennie身穿經典 Firebird 運動套裝，搭配復刻版 Superstar II 球鞋 。（圖／品牌提供）

同時，Jennie近日登上adidas Originals 最新全球宣傳企劃《SUPERSTAR：The Original》，鏡頭以黑白的視角捕捉下Jennie具有張力的詮釋，以極簡黑白美學致敬經典鞋款Superstar，同款單品詳細解析給你聽！此次廣告大片由法國攝影師暨導演 Thibaut Grevet 掌鏡，透過黑白鏡頭語彙聚焦 Superstar 作為跨世代文化圖騰的地位，Jennie身穿經典 Firebird 運動套裝，搭配復刻版 Superstar II 球鞋，以充滿力量的姿態現身，展現她在音樂、時尚與街頭文化間遊走自如的獨特魅力。

關鍵字：

CHANEL, BLACKPINK, Jennie, 秋冬系列, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

羅志祥為愛徒薛恩站台 被拱跳〈Whiplash〉！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

迎大暑星巴克今「大杯以上買一送一」　連兩天都能多賺一杯

迎大暑星巴克今「大杯以上買一送一」　連兩天都能多賺一杯

星巴克7／21起大杯以上買一送一　連兩天揪咖喝起來

星巴克7／21起大杯以上買一送一　連兩天揪咖喝起來

摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋

摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋

權恩妃水炸彈妝同款公開　espoir粉底韓國超火、定妝噴霧網狂敲碗 2025童玩節宜蘭美食攻略！6間超人氣店家吃貨必訪 歐米茄潛水錶黑橘配吸睛　不只好看也為安全性 用電迷思大公開！5件「用電風險」7成民眾每天都踩雷 7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你 憂鬱、焦慮不斷循環！5招擺脫情緒內耗：課題分明、有行動力都是關鍵 人生「適可而止」的4個生活小練習　給找不到快樂的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面