Jennie巴黎美照公開！秋冬前導CHANEL 25後背包、斜紋軟呢手袋搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

韓團BLACKPINK 的Jennie這次成為CHANEL 2025/26秋冬前導系列全新形象照的主角，身著系列新裝漫步巴黎街頭，完美詮釋本季靈感核心，90年代美式浪漫喜劇女主角與蕾絲元素所激盪出的詩意風格。而今年的矚目包款之作CHANEL 25 也化身後背包，更增添看點。





▲韓團BLACKPINK 的Jennie這次成為CHANEL 2025/26秋冬前導系列全新形象照的主角 。（圖／品牌提供）

Jennie以一襲黑色皮革長外套搭配寬鬆牛仔褲登場，展現率性與高雅並存的風範，頭戴黑色貝蕾帽、手提香奈兒經典大包款，營造復古卻現代的女性氣場。另一套造型中，Jennie以針織感黑色套裝與寬版長褲搭配小香包出鏡，將街頭與都會風格巧妙融合，襯托CHANEL本季在柔軟質感與美學之間的探索主題。





▲黑色 CHANEL 25 後背包 NTD215,800；米色 CHANEL 25 包款 小型款 NTD216,300 。（圖／品牌提供）







▲黑色綴以幸運草掛飾斜紋軟呢肩背包 NTD201,500 ；米色雙C LOGO斜紋軟呢口蓋包 NTD194,200。（圖／品牌提供）

CHANEL此次以蕾絲作為全系列核心視覺語言，透過斜紋軟呢、羊毛、針織與絲緞材質轉譯經典符碼，推出黑色緊身裙裝、蝴蝶結睡衣、娃娃裝開襟衫、吊帶短褲套組等多款單品。服裝設計不僅細節精緻，也將粉色、薰衣草紫、天空藍等柔和色彩納入，帶出輕盈與優雅共存的層次。而大家關注的Jennie同款包袋，CHANEL 25則在本季變化出嶄新姿態，在經典基礎上進化，此款黑色小牛皮後背包保有品牌優雅靈魂，加入皮革手提把更方便使用，融入實用街頭風格，標誌性菱格壓紋搭配金色粗鏈條點綴，輕鬆駕馭通勤與旅行造型。





▲Jennie身穿經典 Firebird 運動套裝，搭配復刻版 Superstar II 球鞋 。（圖／品牌提供）

同時，Jennie近日登上adidas Originals 最新全球宣傳企劃《SUPERSTAR：The Original》，鏡頭以黑白的視角捕捉下Jennie具有張力的詮釋，以極簡黑白美學致敬經典鞋款Superstar，同款單品詳細解析給你聽！此次廣告大片由法國攝影師暨導演 Thibaut Grevet 掌鏡，透過黑白鏡頭語彙聚焦 Superstar 作為跨世代文化圖騰的地位，Jennie身穿經典 Firebird 運動套裝，搭配復刻版 Superstar II 球鞋，以充滿力量的姿態現身，展現她在音樂、時尚與街頭文化間遊走自如的獨特魅力。