說流行／Polène質感新包！環繞身體「Neyu腰包」、皮革珠手袋超百搭

記者鮑璿安／ 綜合報導

在巴黎時尚圈默默闖出名號的 Polène，創立於 2016 年，由 Antoine、Mathieu 和 Elsa Mothay 三兄妹共同打造，他們以對建築與藝術的熱愛為出發點，致力於創造兼具實用性與永恆風格的皮革包款單品。今季的話題款式也悄悄報到，以全新包款——Neyu、Plèi 系列，成為時尚迷心中擁護的新寵兒。





▲Polène本季正式推出全新包款——Neyu，以身體延伸的線條為靈感 。（圖／品牌提供）

Polène 標誌性的摺疊輪廓與柔和曲線，不僅展現皮革材質的可塑性，也體現出品牌對極簡優雅的堅持，設計靈感橫跨經典與現代，深受法國傳奇時裝設計師 Madeleine Vionnet、Mariano Fortuny 以及 Madame Grès 的影響，特別是在「布料摺疊與結構」的語彙上發展出獨特美感。這樣的設計語言，自然擄獲追求質感與內斂品味的巴黎人，也讓 Polène 成為當今法國新銳設計品牌中備受矚目的名字。





▲Neyu新色柔和細膩 。（圖／品牌提供）

而本季正式推出全新包款——Neyu，以身體延伸的線條為靈感，透過垂墜皮革與立體褶皺勾勒出自由流動的輪廓，不僅是包袋，更彷彿成為穿戴者的第二層肌膚。Neyu 包袋誕生於西班牙皮革工藝重鎮 Ubrique，由 Polène 自家工坊製作，嚴選頂級納帕皮革，藉由軟化處理呈現細膩光澤與豐潤質感。其造型從肩線優雅垂落至腰際，兼具立體與柔和，恰如其名「Neyu」源自日文「Shinayaka」（しなやか），意指「動作優美」，發音也呼應英文「near you」，傳遞出包袋與使用者之間如影隨形的貼身連結。

設計師更以貼合不同身形為設計核心，採用模特實際上身調整打版的方式，確保包型與體態和諧共融。實用細節也不馬虎，內部以圓弧拉鍊隱藏收納，外部皮革結扣則採高難度「馬鞍針法」縫製，體現極致工藝。此次 Neyu 推出五種色系，包括米色、干邑棕、粉筆白、經典黑與中性灰，從都會通勤到休閒旅行皆宜，溫柔擁抱每一位佩戴者的日常與自信姿態。





▲Plèi 系列將皮革邊角料升級再造為設計主角，整體以 240 顆圓潤皮革珠構成 。（圖／品牌提供）

而第二個推薦的是品牌新推出的 Plèi 系列，將皮革邊角料升級再造為設計主角，整體以 240 顆圓潤皮革珠構成，每一顆皆由品牌歷年系列中所產生的皮革邊料手工製成，延續材質生命、減少浪費，展現品牌對永續的重視。這些皮革珠以打蠟棉繩串接，並透過傳統 macramé（編繩結藝）技術打出 120 個手結固定而成，堪稱是一件講究工藝的時尚精品。

外觀設計靈感取自「漁網」結構，網狀輪廓具備立體感與通透感，同時搭配 縫線細緻的光滑皮革底座與提把，為整體注入柔和的質感平衡。當然也考慮到實用性，配備內層帆布袋可自由拆卸，讓隨身物品有條不紊，多股抽繩式肩帶設計提供舒適的背負體驗，也為包體增添線條延伸感，從休閒到正式風格皆能輕鬆駕馭。

源自天然的拉菲草除了象徵夏日潮流，亦兼具多功能性和持久耐用的特質，FENDI通過特殊工藝處理，確保其持久耐用性並歷久彌新，以不同的工藝探索其變化的各種可能性。此次拉菲草系列集結了許多品牌經典的包款，除了當家 Peekaboo Soft、迷你Peekaboo、Baguette、Mamma Baguette，而大家比較陌生的新款托特包、Mon Trésor、Roll Bag也在其中。

同場加映TOD’S淺藍色迷你拉菲草手提斜背包





▲淺藍色迷你拉菲草手提斜背包。（圖／品牌提供）



一向給人優雅義式美學印象的TOD’S，淺藍色迷你拉菲草手提斜背包成為人氣選項，以天然拉菲草手工鉤織而成，呼應夏日海岸氛圍，清爽的淺藍色調如同藍天碧海，包身以寬鬆編織創造輕盈外型，手柄則採緊密編織提升耐用度，正中央嵌有壓印品牌經典Blasone皮革徽章，低調中彰顯品牌標誌。