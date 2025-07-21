沁涼茶香上身！夏季必收「8款茶香系香水」推薦

記者曾怡嘉／台北報導

夏季炎熱難耐，盤點8款帶有茶香的清新香水，能在悶熱中帶來如微風般的清爽感。清淡的茶香不僅能解膩，更能安撫心情，消除夏日煩躁，成為盛夏最舒適的香氣選擇。

▲Miller Harris 雨沐青瓷淡香精，100ml，7,200元。

靈感來自於曹雪芹名作《紅樓夢》中的片段，海棠詩社的成員聚集一起為海棠花作詩，一場如露水的雨，映襯著玉石的故事。柑橘香調中閃爍著小荳蔻、寧靜的玉蘭花和馬黛茶的香氣。以薰衣草和白麝香喚起純淨感，印度晚香玉帶來奶油般的優雅和深度，與明亮的開場形成鮮明對比。

▲Perfumer H 氤氳淡香精，100ml，5,600元。

透明而輕盈的霧氣悠然飄盪，揉合龍芽草與白玉蘭的純淨花香，綻放如晨霧中靜靜綻放的光芒。尾韻則由雪松、白樺木與瑪黛茶鋪陳出深邃寧靜的木質底蘊，為整段氣味旅程注入靈魂與層次。這是Perfumer H 首款茶香香水創作。

▲BVLGARI 綠茶中性淡香水，75ml，5,100元。

靈感源自調香大師 Jean-Claude Ellena於巴黎 Mariage Frères茶舖的感官經歷，他以茉莉、佛手柑、豆蔻與胡椒等香材，勾勒出綠茶的清新氣息，如今升級為含94%天然來源成分的淡香水版本，配方核心為綠茶精萃，搭配橙花花瓣與佛手柑香氣，揉合嫩葉的清澈質感，層層堆疊出清新的香氣。

▲Elizabeth Arden 綠茶開心果香水，100ml，1,800元。

以調香師兒時回憶的美食香氣為靈感，為經典清新的綠茶系列加入一點俏皮愉悅的香氛層次。這款柑橘果實調的香水將令人垂涎欲滴的烘烤開心果香氣與清新的柑橘和綠茶完美融合，尾韻加入馬達加斯加香草豆莢的甜美溫暖香氣，帶來回味無窮的體驗

▲Atelier Cologne 無極烏龍淡香精，100ml，5,800元。

靈感來自中國武夷山的大紅袍烏龍茶，無極烏龍揉合了義大利香檸檬的清新與紅茶原精的溫潤，呈現如夢似幻的香氛層次。它不張揚，卻以安靜而堅定的形式陪伴，從晨曦到夜幕，成為夏日夢境中最溫柔的節奏。

▲Aesop 蔚香水，50ml，4,200元。

以佛手柑、無花果、綠茶作為主角，交織出溫暖活力的迷人印象；將思緒帶入記憶深處，喚起微風徐徐、溫暖陽光的美好景象，而蔚香水也透過視覺和體驗來演繹這個概念，是一款散發清新、綠意、木質香調的香水。

▲D'ORSAY G.A.淡香精，50ml ，4,800元。

煙燻紅茶、橙花和皮革的完美平衡。以煙燻紅茶為香氣主軸，與甜美的橙花對比，創造出衝突而飽滿的驚喜香氣，彷彿在各種抉擇中游移擺盪，酸與甜、活潑與沉靜、俏皮與優雅，不必選邊站，真正的自由就是可以隨心改變。





▲L'OBJET 茶韻玫瑰淡香精 ，100ml，8,200元。

在黃昏時分的玫瑰花園，各種元素在異國情調的花卉香氛中融合，與泥土香料和錫蘭紅茶形成對比，聞起來相當清新脫俗，又不會過於甜美。