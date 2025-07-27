2025底妝推薦！最具話題氣墊粉餅、粉霜、粉底液　專櫃到開架一次整理

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025年的底妝依舊多樣，從粉底液、粉霜、氣墊通通有，更利用先進科技與講究成分來讓妝效更自然輕盈，一抹就能完美襯托出肌膚的原生之美。

2025年底妝講究隱約光澤，凸顯肌膚的原生質感。一起來看看專櫃與開架個有哪些厲害新品。

專櫃底妝推薦



香緹卡未來肌膚粉底升級版

香緹卡品牌成立後推出的第一個彩妝就是「未來肌膚粉底」，從1999年推出後就以絕美的「名媛系光澤肌」備受好評、獲獎無數，也是粉絲一再回購的隱形冠軍，而2025年品牌重磅推出這款明星商品的升級版。

保留原有的零油質成分、高含水凝膠狀粉質，具有高度延展性與自然遮蓋度，可與肌膚完美貼合。同時利用獨特的光反射因子，利用光線反射特性來修飾出肌膚細膩的質感。

當中還蘊含高58%水精華，一上臉的膚觸絲滑清涼。除了原有的蘆薈、山金車和洋甘菊精華、迷迭香和綠茶萃取。升級後更添加具抗老功效的紫萍萃取、從乳香樹脂中提取補骨脂酚，是創新植萃的A醇替代品、深具舒緩功效的白樺茸萃取，長時間帶妝同時養潤肌膚。

全系列共推出21色，包括

1.冷色調：AURA（亞洲暢銷色）、PETAL（亞洲暢銷色）、MACADEMIA、ALMOND、MAPLE、CHAI、TAMARIND。

2.中性調：ALABASTER（亞洲暢銷色）、IVORY（亞洲暢銷色）、VANILLA（亞洲暢銷色）、NUDE、HAZEL、AMBER、TEAK。

3.暖色調：PORCELAIN（亞洲暢銷色）、SHELL（亞洲暢銷色）、CHAMOMILE（亞洲暢銷色）、CREAM、SHEA、SAND、CAROB。

benefit嘖嘖稱齊持久零毛孔粉底液



benefit今年夏天推出重磅新品嘖嘖稱齊持久零毛孔粉底液，是歷經多年研發，臨床專研640種以上不同毛孔型態膚質及膚色，從50多種配方中層層篩選而成。

獨家底妝聚合物技術，讓粉底液在肌膚上形成如柔霧般服貼妝感，宛如第二層肌膚般輕盈自然。能有效柔焦毛孔與細紋，還能均勻膚色。加上採用控油型粉體基底，穩定性高、不易氧化，不論通勤、久坐冷氣房或一整天外出，底妝依然服貼不暗沉、不卡粉。再添加菸鹼醯胺與玫瑰果萃取保養成分，上妝同時養膚。

而且只需米粒大小用量，即可輕鬆延展全臉，達到中高度遮瑕力，實現妝感細緻輕盈的高級霧感。

全系列涵蓋40色號，benefit精選出12款最貼近台灣消費者膚色色號，包括：1C、2N、3W、4N、5C、6W、7N、8W、9C、10N、11W、12N。

DOLCE&GABBANA天生美膚藍莓精萃粉露SPF 20/PA+++



延續天生美膚藍莓精萃粉露的極致水潤與輕盈妝感，升級版添加SPF 20/PA+++防曬係數，有效抵禦日常紫外線侵擾，同時延續甘油葡糖苷與藍莓萃取成分，提供全天候保濕與自然透亮的健康膚質。

質地輕盈透氣，可自由疊擦加強遮瑕。

全系列推出30款色選，搭配高質感「tottle（tube + bottle）透透瓶」包裝，從內而外詮釋現代女性的自然之美與自信態度。

LANEIGE蘭芝NEO氣墊全新成員#磁力小方塊



LANEIGE蘭芝「小方塊氣墊」NEO型塑霧感/光感氣墊，2020年推出以來憑著充滿時尚未來感的零死角方塊外型加上絕美妝效備受好評。

今年再推「磁力小方塊」NEO雙效持妝輕霧光氣墊，讓霧感與光感氣墊完美融合，成就全新輕霧光妝感。

輕霧光的魅力來自於擁有霧感氣墊的24HR無瑕持妝力，同時兼具光感氣墊的保濕水光感，輕拍一層即修飾遮蓋大部份基礎瑕疵，透出自然原生的輕盈霧光妝感。加上獨家輕感球體柔焦粉末及磁吸持妝粉末，清爽控油，並如磁力般緊貼肌膚，精準校色，長效持妝。

當中還注入89%精華級保養成分，像是極小分子水解玻尿酸、神經醯胺及角鯊烷，幫助肌膚瞬效補水，以及菸鹼醯胺及胜肽複合物，巴西莓果萃取、西印度櫻桃萃取及泛醇等等，越拍越水感。

氣墊粉餅粉盒採用半透明藍色外觀，還有獨家內外雙面鏡，無需特別開啟氣墊外盒，隨時想到隨時攬鏡補妝。獨特的螢光黃側鍵設計，一手即可同時掌握氣墊及開啟按鍵，即刻進入輕霧光美肌模式。

一共推出4色：No.13象牙瓷白、No.17白皙粉膚、No.21自然明亮、No.23自然健康。

M.A.C超持妝柔焦輕粉餅



M.A.C超持妝家族新成員超持妝柔焦輕粉餅，主打採用亞微米級超細粉末融合保養級成分，粉質輕盈絲滑，不厚重、不卡紋，輕拍上臉即刻柔焦毛孔、隱形瑕疵。

內建獨家LAYERFIX動態控油系統，搭配玫瑰、糖海藻跟紅藻萃取物等保濕成分，能吸附多餘油脂，同時補水保濕不間斷，特別適合對抗夏日高溫、爆汗爆油脫妝。

搭配M·A·C獨家研發透氣輕盈科技，粉體結構牢牢貼合肌膚紋理，即使多次疊拍也不厚重結塊，能持妝持色長達12小時，依然輕盈融膚、無痕透氣。

而且這次還強調一餅三用，同時兼顧上妝、定妝、補妝，並推出12款專為亞洲膚色設計的色選，包括：NW5、N12、NC10、NW11、NC12、NC5、NC15、NC20、NC2、NC30、N5、N18。

YSL超模光感精華水氣墊 雲朵皮革版



靈感源自經典的SAINT LAURENT LOULOU PUFFER包雲朵般的澎軟皮革、高級感滿滿的粉緞光，搭配蓬軟立體皮革和超吸睛的金屬LOGO，粉嫩又不失氣勢。

這款氣墊注入了60%水光精華，服貼透亮，肌膚像開了柔焦濾鏡一樣閃閃發光！獨家奈米網紗加上持妝水凝膜科技，不只不卡粉還能撐妝一整天，還添加金盞花精萃和維他命E，保養力也滿分，讓肌膚穩定又不怕長痘，越化越水嫩，完全是女神級底妝代表！

VALENTINO高訂光感氣墊粉餅夢境粉限定版



VALENTINO新任創意總監Alessandro Michele首場PAVILLON DES FOLIES 2025春夏系列大秀，展現了一場極致浪漫詩意的時尚盛宴。如今，他也將這份浪漫融入VALENTINO美妝，以浪漫風格為靈感，打造了宛如仙境般的夢境粉色。

高訂光感氣墊粉餅率先推出夢境粉限量版包裝，粉紫蜜桃絨布料外殼，飾以粉嫩金屬光澤和鉚釘V字標誌，將夢幻與現實巧妙交織，展現VALENTINO獨有的浪漫格調。

高訂光感氣墊粉餅擁有銀耳精萃，讓肌膚由內而外透出水亮光澤。添加香檸檬果油及維他命E萃取，高度親膚鎖水，打造充滿柔嫩水光的保濕層，光澤全日持久不暗沉。還有專利原生光感科技ROMALIGHT COMPLEX™，由多層珍珠細粉壓縮組成，反射光線雕塑輪廓，上妝後無論從哪一個角度看都是完美無瑕。

高訂光感氣墊粉餅夢境粉限定版共推出LA1、LN2兩種色選。LA1適合一般自然膚色，LN2則適合中性調偏白的膚色。

TOM FORD立體光影柔霧氣墊粉餅SPF40/PA+++



立體光影柔霧氣墊粉餅配方採用超細緻底妝配方，只要輕輕一抹就能撫平毛孔遮瑕、二拍還能提亮肌膚氣色，持妝整日，打造柔焦妝效。

同時具有長效持妝，防水、控油及抗汗能力。細緻的粉質不結塊、不卡粉、不會有粉痕暗沉。

粉盒設計以桃木色搭配TOM FORD經典T型Logo設計，並配有專門開發的圓頂靠墊和水滴狀海綿，可精確塗抹在每一吋肌膚。

TOM FORD立體光影柔霧氣墊粉餅9色手部試色。

嬌蘭提洛可持妝輕粉底柔光版

提洛可持妝型粉底（柔霧款）推出時可說是開啟了天然來源粉底液的全新時代，將粉體的輕盈光澤與液體配方的持久相結合，2025年這款粉底再推出「柔光版」。

為了確保妝效和自然度，提洛可持妝輕粉底柔光版的配方融合了以橙花花水為主的活性護膚水，有助於維持長效光澤，還有摩洛哥堅果油確保滋潤。粉體中還含有能夠反射光線的珍珠母貝，使肌膚瞬間煥發自然光澤。

台灣一共推出8色：#00C、#0C、#0N、#0W、#0.5N、#1N、#1.5N、#2N。

嬌蘭提洛可持妝輕粉底柔光版手部試色。

MAKE UP FOR EVER超能量水嫩輕感美肌乳



MAKE UP FOR EVER於2025年重磅推出SUPER BOOST超能量彩妝系列，全系列添加護膚美容成分，首波搶先公開SUPER BOOST SKIN TINT超能量水嫩輕感美肌乳。

MAKE UP FOR EVER突破粉體技術，將美肌乳打造為輕盈的乳液質地，一抹可融於肌膚紋理，真正做到零粉感。極細緻粉體不只能遮蓋輕度動態紋與毛孔，還能與光線作用，達到以光遮瑕、修飾暗沉的作用。

成分添加葡萄柚萃取、胺基酸與玻尿酸，肌膚就像補充超能量健康飲，原生膚質更透亮、膚感更加細緻，還能幫助肌底留住水分。

超能量水嫩輕感美肌乳全球上市18種色號，台灣精選4大亞洲推薦色選：#01 仙氣色、#02紅潤色、#03裸米色、#04裸麥色。

高絲ESPRIQUE丰靡美姬‧幻粧裸透零瑕持粧粉底液SPF25/PA++



丰靡美姬推出全新粉底液，主打舒適裸透兼具修飾性，更是丰靡美姬‧幻粧史上最強持妝力。

這次利用嶄新科技讓粉底與體溫相融並緊密貼合肌膚，實現長達15小時持妝力。搭配極致均勻微細化的遮瑕粒子，可形成輕薄貼膚光感薄膜，打造柔滑細緻、綻放微光的零毛孔美肌。

當中還有83%美容精華，包括高效鎖水保濕的銀耳多醣體，以及透氣聚合物，能包覆肌膚改善乾燥粗糙，讓肌膚長時間維持光澤水潤感。

裸透零瑕持粧粉底液一共推出4色：#205、#305、#405、#410。

POLA花樣年華柔光幻彩氣墊粉底



POLA以光線點描畫為靈感，打造了能夠帶來發光般透明感的氣墊粉餅，兼具粉底＋頰彩＋打亮。

完美4色比例，讓色素和粉體能在肌膚上整齊排列形成薄膜，自然修飾膚色不均與暗沉，搭配能將照射的光線反射的亮度油以及透明光粉的雙重反射效果，打造散發自然透明光澤的肌膚。

還可以透過不同的取色方法，完成不同的妝效。

1.作為底妝：以氣墊粉撲均勻覆蓋粉蕊，按壓均勻沾取4色，輕點於臉部並拍勻，實現自然修飾＆提亮感。

2.作為腮紅：以指腹沾取粉色、黃色，在顴骨較高的位置輕拍至均勻，打造自然紅潤感。

3.作為打亮：以指腹沾取白色、藍色，在山根或臉上的C字區域，輕拍至均勻，散發質感透亮光澤。

Dolce&Gabbana摯愛柔霧無瑕粉底液



摯愛柔霧無瑕粉底液擁有全遮瑕配方，提供持久無瑕的妝效，且防水抗汗不脫妝。柔焦平滑效果與全天候控油，打造霧面妝感，同時具備SPF 20/PA+++防曬保護。

配方中還加入義大利仙人掌萃取提升肌膚緊緻度、西西里酪梨萃取提供深層滋潤、義大利石榴萃取幫助肌膚抵禦環境侵害。

摯愛柔霧無瑕粉底液一共推出40色，適合各種膚色。

高絲INFINITY無限肌緻調光定格煥亮粉餅SPF25/PA+++



以抗老為品牌商品核心目標的INFINITY推出新粉餅。

隨著年齡增長，肌膚的明亮度逐漸減少、黃調增加，導致透明感減少，讓肌膚看起來暗沉。因此熟齡肌對於底妝更傾向遮蓋斑點、暗沉、黑眼圈等困擾，還要看起來自然無厚重感。

因此無限肌緻調光定格煥亮粉餅利用創造光線高度擴散的肌膚，營造出無齡感。採用光擴散效果優異的美肌光感護膜配方，遮蓋斑點、皺紋、黑眼圈等歲月痕跡，同時打造透亮光澤感肌膚。

而磷脂質包覆粉體能緊密貼合肌膚，輕薄塗層即可形成出色遮蓋力，打造自然無瑕的妝感。更有富含奢華美容液成分的粉體，能柔滑融於令人在意的眼周、唇周，輕鬆修飾暗沉、邁向光澤美肌。

無限肌緻調光定格煥亮粉餅一共推出5色：#205、#305、#400、#405、#410。

shu uemura植村秀無極限超持久輕粉底



植村秀明星神品「小方瓶」無極限超時輕粉底，自2019年推出以來一舉擄獲廣大網友的心。2025年重磅升級成「小方瓶PLUS+」無極限超持久輕粉底。

這次將植村秀明星成分山茶花籽油，加進粉底當中，造就保濕柔滑的潤澤質地。一抹化霧成膜，打造外霧感內潤澤的超親膚細緻底妝。長效保濕持妝不卡粉，細膩粉體完美融膚，就連鼻翼眼下等容易卡粉的區域都顯得精緻服貼。

搭配具極高延展性的胺基酸遮瑕粉體，以高親膚性的胺基酸完整包覆高遮瑕粉體配方，在輕觸臉蛋的瞬間，立即保濕貼合每一吋肌膚紋理，一抹即刻修飾肌膚瑕疵，層層疊擦也不會造成厚重粉感。

植村秀還將最新型持妝科技置入粉體中，以微米級微孔透氣網膜結合控油氣凝粉體，毫不費力達到吸油效果，同時又能維持如空氣般輕薄觸感，加上既有的有機米萃取，，即使在亞洲潮濕氣候下仍能長時間保持無瑕的清新明亮妝容。

植村秀更專為亞洲膚色一次獻上量身打造的20種色選，創造出更寬廣的色域。

MAQuillAGE心機彩粧水蜜光精華無瑕氣墊



MAQuillAGE心機彩粧水蜜光奶霜氣墊2025年升級成「牛奶氣墊」水蜜光精華無瑕氣墊，在日本一推出就贏得眾多網友好評。

延續了去年的水光肌妝感，進一步強調肌膚的局部光澤，特別是宛如敷完面膜般的自然保濕感。

當中擁有高滲透潤澤精華，還有資生堂集團獨家的360度勻亮配方「金平糖美肌粉末」極細緻的勻亮粉末，能為肌膚帶來宛如天生好氣色般的透亮光澤，同時也有絕佳的遮瑕效果，使肌膚勻亮飽滿。

牛奶氣墊更擁有獨家研發精華裹妝技術，以保養精華液裹住粉底色料，為肌膚帶來飽滿、透亮的水光感妝容，全天候隨時越拍越亮，水潤全天不脫妝。

水蜜光精華無瑕氣墊一共推出三色：00白皙、01明亮、02自然。

Giorgio Armani 高訂完美絲絨水慕斯PRO



亞曼尼的絲絨水慕斯粉底一直都有不少死忠支持者，今年升級全新推出暱稱「5D小臉粉底」的高訂完美絲絨水慕斯PRO。

主打妝效就如同高訂服的第一步驟「馬甲胚布」般服貼，更運用光影達到平滑肌膚的效果，且帶有潤透絲絨霧光。

這款新粉底的重點就在於智慧光影無瑕粒子和超微服貼粉體，以輕盈貼膚的粉體在視覺上填補凹陷和柔焦毛孔。

除此之外，這次一共推出了10個色號，除了包含原有的人氣色號#2、#3、#3.5外，升級版再加入自然色選：#3.8、#4.1和#5.1，讓不同膚色色調的消費者能更精準選到適合的色號。

迪奧超完美晶透光氣墊&限量外殼



超完美底妝氣墊系列推出全新質地，是主打能創造如珍珠般晶透光澤的晶透光氣墊粉蕊，一共有4個色號。

承襲超完美底妝系列中經典三色堇精萃等保養成分，且全新添加了玻尿酸精華，同時具備SPF 50 PA +++防曬係數，打造澎潤且具遮瑕度的光澤妝效，晶透光氣墊粉蕊也是超完美系列氣墊中擁有最明顯光澤妝效的款式。

為了搭配晶透光質地，在粉蕊上也設計了極細紗網設計，粉撲能均勻沾取粉體並拍出輕薄服貼的妝效。

迪奧也同步推出3款全新的氣墊外殼，可以搭配品牌所有的氣墊粉蕊。

全新氣墊外殼是光燦閃耀的漆皮皮革設計，再搭配經典藤格紋與銀色CD logo，有前衛金屬銀、經典騰格紋黑和限量的粉色藤格紋三款。

PRADA Beauty原生霧光尼龍氣墊



PRADA Beauty原生霧光尼龍氣墊主打「業界最輕盈的持久精品氣墊」。

外觀設計完美傳承品牌最具經典的Re-Nylon材質，將輕盈耐用與服貼高機能特質的尼龍質料完美復刻於氣墊上，再結合標誌性的金屬三角Logo，打造出時尚配件般的時髦精品氣墊。

妝效上則以獨家長效適應貼膚科技結合超微粒粉體零死角精準貼合肌膚，能順應臉部動態適應調節，讓妝容不卡紋、不暗沉、高遮瑕，帶來極致輕盈的底妝。

更結合高級智慧霧光技術，粉體在肌膚上輕盈延展，形成細膩柔霧質地，同時蘊含微光折射因子，使肌膚綻放如絲絨般的柔和光澤。原生霧光尼龍氣墊一共推出四色：LC5、LN5、LN10、LN25。

LANCOME蘭蔻絕對完美粉底精粹



絕對完美粉底精粹在2025年迎來第二次升級，將高濃度養膚精粹從前一代45%大幅提升至85%締造品牌史上最高養膚配方。

這也展現了蘭蔻精準調和粉體科技的非凡工藝，完美融合粉體粒子與水性、油性養膚精華，讓粉底輕觸肌膚之際，立即轉化為輕盈如羽的細緻面紗，完美貼合並修飾肌膚。

▲LANCOME蘭蔻絕對完美粉底精粹採用可替換蕊芯的設計，使用完畢後只需選購並更換粉底精粹蕊芯，即可重新擁有一整瓶璀璨如新的頂級粉底。

當中的保養成分包括能養膚的永生修護極萃分子™、能舒緩並賦予肌膚水亮的51%絕對完美玫瑰水光凝萃，還加入抗老的普拉斯鏈Pro-Xylane®，以及多重保濕音子、加強深層滋養肌膚的Oleo精油活萃配方，讓肌膚綻放極致持妝、無瑕光澤。

絕對完美粉底精粹專屬的「小金刷」金緻絲絨粉底刷同步升級，全新超細纖維刷毛，更環保也更親膚柔軟。蘭蔻更以精湛工藝打造高達20萬根刷毛，以精緻花瓣形排列，細膩角度更貼合每一吋臉部輪廓，好讓鼻翼、眼角等細小區塊肌膚也能完美上妝。加長的刷柄握把，更好拿握，巧妙的人體工學握把弧度讓彩妝新手也能輕鬆駕馭。

YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅雲朵皮革版



以LOULOU PUFFER BAG作為靈感，宛如雲朵般柔軟澎潤的絎縫皮革結合到最熱賣的氣墊粉餅中，推出全新限定版本。

特別的是，雲朵皮革版特別彩用神密質感的酒紅色演繹個性態度，這個色選完美的融合了棕色的溫潤、黑色的深邃且帶有紫色的神秘，華麗性感卻又不會過於張揚浮誇。

恆久完美霧光氣墊粉餅是YSL經典暢銷底妝，主打輕盈的柔霧妝效，細緻不暗沉，讓肌膚一整天都輕盈無瑕。

黛珂禪光感恆潤粉底液



據說在日本上市就賣到缺貨的黛珂禪光感恆潤粉底液在台上市，主打採用研墨科技，如同經過細細研墨後的墨水般，打造出均勻、薄透、流暢的質感光澤。

這次光澤感的版本，主打採用研墨科技，如同經過細細研墨後的墨水般，打造出均勻、薄透、流暢的質感光澤。

特別研發了3D光澤三重複合成分，包含光澤聚合物、光澤油和3D定型結構，透過強韌但具有柔軟性的網狀結構延長底妝的光澤度。

RMK經典液狀粉霜EX



RMK主打自然妝感的液狀粉霜推出至今持續受到喜愛，2025年再升級，從外觀到成分都更講究。

屬於自然光澤肌妝效的液狀粉霜，蘊含60%以上水性成分，具有水潤輕盈的質地，宛若乳液般的舒適膚觸包裹住肌膚。長時間持續潤澤感與亮麗的妝容。

搭配親膚性極佳的嚴選油，實現能與肌膚完美融合的薄膜妝效。與過往的商品相比，顏料的含量更少，上妝後不會感到粉感與厚重感，更能顯現肌膚原生的質感之美。

NARS「小光圈」裸光凝亮水精華氣墊

NARS創辦人暨創意總監François Nars先生也是位攝影師，因為拍照過程中深受自然光的啟發，因此也將「光」的概念注入NARS底妝哲學，講求100%接近原生膚質的淨透底妝。

2025年推出的「NARS小光圈」就主打是一顆毫無限制、隨時帶著走的全能型保養精華氣墊，要夠保濕或夠光澤都沒問題。

氣墊成分內含四大保水修護輕粉體配方，以超強補水力的山茶花精萃加速維他命C的吸收；長效光采複合物中的可可胜肽及辣木籽精華萃取為肌膚提升防禦力；椰子萃取精華及甘蔗保濕活萃打造輕透裸紗粉體；天然胺基酸加乘維他命C讓肌膚更有彈力，每拍一次，肌膚更澎潤。

另外還有獨家的三效亮采果萃精華「維他命C果王」卡卡杜梅、助於提亮的香櫞果皮精萃、具有調節肌膚油水平衡的西梅果萃取，三大自然萃取成份透過粉體滲透進入肌膚底層，讓原生肌膚每拍一次就像從底層透出自然健康光澤，24HR不關燈。

目前有針對亞洲膚色量身打造的5大色選：#SEOUL帶粉調白皙膚色、#FINLAND帶暖色調白皙膚色、#MONT BLANC帶粉調淺膚色、#DEAUVILLE自然淺膚色、#VIENNA帶蜜桃色調淺膚色。

開架底妝推薦



PONY EFFECT零暗沉特霧持久氣墊SPF40/PA++



PONY EFFECT「霧面小魔鏡」零暗沉特霧持久氣墊，以無瑕特霧零油光為核心，搭配防曬係數SPF 40/PA++，打造零粉感高遮瑕、輕薄透霧感與超持妝24H的絕美絲絨柔霧光。

擁有革命性空氣感控油特霧雙球粉體，創新結合油脂吸附粉體與親膚細密粉體。油脂吸附粉體如同肌膚內建的吸油面紙，能瞬間吸附多餘皮脂，在肌膚表面形成乾爽輕盈的底層，改善出油造成的脫妝問題。親膚細密粉體則具備超細緻的質地特性，與肌膚紋理完美融合，提升持妝效果並打造柔霧質感，維持肌膚油水平衡，擺脫出油溶妝困擾。

同時採用新型態彈力極細網紗設計，取粉時使粉體更均勻，完美貼合肌膚，層層疊拍也不卡粉，遮蓋暗沉、斑點、毛孔、泛紅等所有皮膚瑕疵，形成絲絨柔霧光澤，讓肌膚呈現平滑無瑕的精緻質感。

零暗沉特霧持久氣墊還添加雛菊花與洋甘菊萃取，提亮膚色延緩底妝暗沉，幫助肌膚維持油水平衡，實現全天候完美帶妝。

「霧面小魔鏡」零暗沉特霧持久氣墊一共推出三色：

001粉嫩白：白皙帶粉的膚色適用。

002明亮白：一般白皙膚色適用。

003自然色：健康膚色適用。

ETUDE雲朵輕盈完美氣墊粉餅



ETUDE全新雲朵輕盈完美氣墊粉餅，還攜手韓國女團和明星御用的頂級化妝室Kitts共同研發！

氣墊粉餅質地輕盈貼膚，採用清透滑順粉末，輕拍即可完美服貼於肌膚，展現完美的保濕與控油平衡，全天候肌膚自然透亮。最特別的是，粉體添加藍色調粉末，透過互補色原理提亮膚色，自然修飾肌膚泛紅、暗沉蠟黃，一拍即現輕盈透亮的水霧光感。

雲朵輕盈完美氣墊粉餅共推出三款色號：#19白皙色、#21自然色、#23健康色，滿足女孩們不同膚色需求。

氣墊外觀設計更是別出心裁，以療癒系淺藍雲朵為靈感，既實用也兼具美感。

I'M MEME我愛神力磨皮粉底液SPF26/PA++



訴求擦上後宛如自帶濾鏡卻保有原生感的肌膚，還帶有微霧光，呈現自然青春柔焦的好膚質，正是I’M MEME我愛神力磨皮粉底液的訴求。

這款粉底液採用貼膚無痕網膜科技，以上下層雙層結構性貼膚雙網膜讓粉體與肌膚完美融合，下層平滑肌理、隱形毛孔，快速柔焦細紋；上層壓縮緊緻粉體，讓粉底牢牢貼在肌膚上卻不厚重，即使重複疊加也不厚粉。

搭載球形遮瑕控油粉體，降低肌膚出油，減少油光避免脫妝，同時深入毛孔撫平瑕疵。此外還添加三重養膚級成分，包括提亮膚色與調理毛孔的扶桑花萃取、舒緩穩定肌膚的β-葡聚醣，及深層補水的維他命B5，讓持久妝效與肌膚調理一次到位，全日展現輕薄裸霧光妝感。

ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅



ORIBIS U芯生悠系列從肌膚原生美出發，結合獨家科研技術，打造宛如天生美肌的底妝概念。芯生悠亮妍輕粉餅就是要讓肌膚在輕盈無負擔的狀態下，展現宛如天生好膚質的素顏美肌。

這款輕粉餅擁有輕盈的質地，羽毛型空氣感粉體輕輕拍上臉便能形成宛如無重力羽紗般的自然柔焦棉花糖美肌。此外，芯生悠系列的專業防護科技，能有效抵禦空氣中的灰塵、污染等外界刺激，守護肌膚帶來安心呵護。

當中還添加玻尿酸以及保水力為玻尿酸5倍的保濕成分水前寺藍藻多醣，這兩種美容精華滿滿包覆住輕盈的粉體，所以還能使妝效保濕潤澤，並且能持續維持。

ORBIS芯生悠亮妍輕粉餅一共推出2色：#01明亮膚色、#02自然膚色。

CLIO珂莉奧天使光圈爆水氣墊粉餅



2025年的韓流底妝趨勢將進一步升級，強調更具水潤感與光澤感的玻璃肌妝效，讓妝容看起來像天生好膚質般自然。

CLIO限量推出「小水盒」天使光圈爆水氣墊粉餅，採用內水外油技術，高效鎖水，並添加高效保濕成分，如膠原蛋白、維他命B3、腺苷和玻尿酸等，讓底妝更服貼透亮。

另外，還採用細緻薄透粉體技術，與肌膚緊密貼合，使粉體均勻分布，輕鬆遮蓋瑕疵、填補毛孔與細紋，打造輕薄細緻且高遮瑕的無瑕妝感。

I'M MEME我愛神力氣墊粉餅（水霧）



I’M MEME於2023、2024年陸續推出我愛神力氣墊粉餅特霧、奶霧款， 2025年再度推出「小蜜桃」我愛神力氣墊粉餅（水霧），可愛粉嫩蜜桃色外表搭配專櫃級細緻網紗，一抹打造均勻細緻氧氣感水霧妝感。

使用水潤空氣柔焦粉體輕盈且具備優異修飾力，一拍緊密貼合肌膚、平滑肌理、隱形毛孔。搭配水轉霧渡膜科技，上臉3秒快速轉化成柔霧妝感。

當中還有60%水精華，包含乳糖酸、所羅門王御用油與佛手柑葉萃取等進階型保濕精華，配合全新彈力柔霧凝膠，能有效於肌表控油鎖水，擺脫乾燥、脫妝、浮粉等霧面底妝NG現象，長保氧氣感水霧。

超細密網紗則可以讓氣墊粉餅取粉更均勻薄透，一拍上臉細緻貼膚，營造原生美肌絕美膚況，新手也能拍出輕透高級霧感底妝。

我愛神力氣墊粉餅（水霧）一共推出兩色：

01明亮色：明亮白皙的象牙白。

02自然色：自然暖色調的健康膚色。

Maybelline媚比琳「小方胖粉底」推出新色2色SPF12 PA+++



媚比琳2024年推出「小方胖粉底」裸霧光持久水粉底大受歡迎，2025年初再新增2色白皙色#N10中性亮白、#W10象牙亮白，特別推薦給膚色偏白或喜歡偏白底妝的人。

增加兩色後，裸霧光持久水粉底全系列也來到了6色可選擇。

小方胖粉底擁有珍珠裸霧光粉體，一抹即可煥發微霧光澤。更以柔光遮瑕，薄薄一層即可柔焦各種瑕疵，微微透出原生肌膚光澤，呈現乾淨無瑕的細膩妝效。

當中還有多重保濕因子，讓底妝長時間水潤服貼。加上「空氣感鎖妝科技」質地在臉上快速形成空氣網膜，全天舒適零存在感，也不易浮粉或卡紋、暗沉。

媚比琳裸霧光無瑕氣墊水凝粉餅



媚比琳繼2023年上市「小方胖」裸霧光持久水粉底獲得熱烈迴響後，超持久SUPER STAY系列紫色軍團2025年再推出「小方塊」裸霧光無瑕氣墊水凝粉餅。

以獨創生可可絲滑質地，讓使用上具有極度柔滑的高度延展性，輕輕一拍融膚即化，讓細紋毛孔完美瞬間神隱，妝感輕盈不厚重。

獨家的三重鎖妝科技，極輕薄的三重智慧妝防護網如第二層肌膚超彈性、超貼膚，能夠隨表情延展不卡紋、不積線，完美鎖妝一整天。

當然還有品牌超持久系列的招牌定向吸油科技，運用超微米定向吸油粉體，能夠長時不間斷控油，讓妝感整天清爽。也特別添加維他命E及多重胺基酸等多重保養成分，讓底妝貼膚並保濕高水潤。

針對亞洲膚色需求，媚比琳此次特別推出N10中性亮白、N20中性明亮兩款百搭色選，無論是白皙肌或健康膚色，都能輕鬆找到最適合自己的色調。

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