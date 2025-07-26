Winter、Minnie韓星幕後妝容大公開　盤點8款化妝師親選眼影盤

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國女星的妝容總是給人輕盈、乾淨又細緻的印象，尤其是最關鍵的——眼妝！這回我們深入韓星妝容幕後，直擊化妝師的愛用清單，精選出8款她們親自公開的眼影盤，從溫柔裸棕、玫瑰冷粉，到神秘紫灰與閃耀大地色，每一盤都值得你親手一試！

韓國女星的妝容總是乾淨又精緻，這些看似輕盈的眼神背後，藏著彩妝師們對「色調選擇」、「質地搭配」與「層次暈染」的極致掌控，化妝師針對每一位女星的眼妝都會有獨特的邏輯與技巧：像是日常妝通常以霧面打底、舞台妝則會加入珠光提亮，眼尾加深延展則是拉長眼型的關鍵等等。這次整理了包括IVE張員瑛、BLACKPINK Lisa、asepa Winter 等8位韓星由化妝師親選的同款眼影盤，除了公開她們的愛用色號外，還加入專屬的上妝小技巧，無論你是新手還是老手，絕對能從中找到最適合自己的那一盤！

ITZY 禮志



作為韓國女團ITZY的隊長兼主舞，禮志以犀利眼神與超強舞台控制力著稱，風格酷颯中又帶點貓系的魅惑，她的妝容也走乾淨俐落路線。化妝師愛用的這盤3CE啞光多用迷你眼影盤#FLAT CALL，是一款全霧面質地眼影盤，這款以奶茶棕與裸橘色系為主，粉質細膩不易結塊，是打造自然深邃感的日常萬用盤！柔霧質地的奶茶色眼影，強調輪廓與立體度，搭配貓眼眼線超有氣場。

眼妝小tips：採用霧面棕色大面積打底，眼尾加深製造拉長感，搭配細長眼線，就能營造貓眼般的犀利感。

▲3CE 四格眼影盤＃FLAT CALL，NT$720。

IVE 張員瑛

出身IZ*ONE、現為IVE成員的張員瑛，是韓國新一代「國民初戀」代表，擁有完美比例與清新甜美外貌，每次妝容都像從漫畫走出來！她的化妝師在日本活動公開她的粉嫩「櫻花妝」，Amuse 9色眼影盤#COOL ROSE這盤冷玫瑰色眼影，以冷粉、豆沙、裸玫瑰色為主，結合珠光與霧面，打造優雅、乾淨的仙氣妝容！帶細閃質地，能讓眼神看起來乾淨、柔和、很有仙氣。

眼妝小tips：可以先用淺粉暈染整個眼皮，再以帶珠光的冷玫瑰色疊加眼中與眼尾，製造溫柔閃爍感。

▲Amuse 9色眼影盤 #COOL ROSE，NT$650。

Red Velvet 瑟琪

Red Velvet的主舞兼副唱，以藝術感與穩定舞台實力聞名，是女團界少見的「酷臉實力派」，擁有舞台魅力與藝術氣息的瑟琪，眼妝多半走深邃路線。她的化妝師很常用Lummir #02 Summer Night，這盤眼影盤是深藍灰調帶細緻微光，非常適合打造夜晚感眼妝或舞台妝容，粉質的延展性也很高，藍灰調眼影在眼尾加深能瞬間營造迷人神秘氛圍，冷調系女孩必備！

眼妝小tips：深色眼影畫於眼尾與下眼瞼，可以加強眼型輪廓，眼中可以輕點珠光提亮避免過重。

▲Lummir #02 Summer Night，NT$1,200。

I-DLE Minnie

I-DLE的泰籍成員Minnie，美感獨特、氣場冷豔，妝容風格常以冷色系與金屬光感為主，她的化妝師常使用Wake Make #19 Blue Sand ，這顆帶有細閃的藍灰調色，非常適合混搭其他霧面眼影製造層次感，高級又神秘，可以提升立體度與舞台感！

眼妝小tips：將藍灰色薄擦於眼尾與下眼影，加強眼型深度，再搭配乾淨眼線更顯冷感魅力。

▲Wake Make 單色眼影 #19 Blue Sand，NT$1,239。

LE SSERAFIM 允真

LE SSERAFIM的允真有著歐美系五官與強烈舞台存在感，是團體裡的Vocal實力擔當，她的妝容多半偏知性、自然感。Wake Make單色眼影#04 Lavender Blurring這款薰衣草紫色眼影融合柔霧與微光質地，自帶柔霧與微閃效果，讓冷調妝容不顯沉重，溫柔又有層次，特別適合黃肌或想挑戰冷色系的女孩。

眼妝小tips：使用紫調暈染整個眼窩，再疊加微光在眼珠上方，就能創造圓潤柔和的眼神。

▲Wake Make #04 Lavender Blurring，NT$1,100。

aespa Winter

aespa的門面擔當之一以神顏著稱的Winter，妝容風格柔中帶冷，她的化妝師常用Espoir雙色眼影#Honey & Pink Oat Latte幫她上妝，這盤雙色眼影融合奶金與粉裸色調，打造自然清新的初戀妝感，是日常出門的萬用好選擇，也非常適合上班族與學生黨。

眼妝小tips：用粉裸色打底後，奶金色提亮眼頭與眼珠上方，打造乾淨透亮眼神。

▲Espoir #Honey & Pink Oat Latte， NT$689。

aespa 寧寧

同樣來自aespa的主唱寧寧，擁有爆發力聲線與冷豔形象，舞台妝容常以高級冷色調呈現獨特氛圍，Holika Holika 9色眼影#Wisteria這顆偏灰的紫色眼影加上細緻閃粉，不會有泡泡眼反而能拉提眼型，適合眼皮薄或喜歡歐美風妝感者，搭配閃片細緻點綴，畫在眼中段或臥蠶上，馬上提升高級感與獨特氛圍。

眼妝小tips：紫灰色先於上眼皮打底，再加亮片點綴眼中與臥蠶，立刻升級高級感眼神。

▲Holika Holika #Wisteria，NT$375。

BLACKPINK Lisa

來自泰國的Lisa，是BLACKPINK的舞蹈擔當，也是全球人氣爆棚的時尚寵兒，舞台魅力爆棚的她，最具代表性的貓眼妝通常來自大地色與金橘漸層的搭配。她的化妝師最常給她使用Dasique 9色眼影盤 #16 ，這盤眼影以溫暖橘棕為基底，珠光與霧面交錯，非常適合打造Lisa性感深邃眼神。

眼妝小tips：使用橘棕暈染眼尾至下眼影，再以亮片眼影提亮眼頭與眼中，搭配上揚眼線，製造泰系性感。

▲Dasique 9色眼影盤 #16，NT$670。

這些眼影不只韓星愛用，配色與質地也都實用度超高，無論你是新手還是美妝控，都能找到適合自己的那一盤。如果想跟上女團妝容潮流，不妨就從這篇下手試試看！

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