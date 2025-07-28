LV Odyssée登熱搜榜單！2025秋冬老花手提肩背包下半年必買

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Louis Vuitton 2025秋冬Odyssée包款可甜可帥、可都會可度假，是造型上全面性通吃的款式，難怪榮登小紅書熱搜榜單。

Louis Vuitton向來就是時髦精心中的夢幻逸品。一方面是路易威登的包款設計總能掌握趨勢潮流、每季都有迷人的新樣式誕生，另一方面，更因為Lisa、Felix等全球人氣大使的率先演繹示範，讓每一款甫推出的包款都成為秒殺焦點。這一次，編輯再度被燒得措手不及——LV 2025秋冬系列的Odyssée Bag，不只美，還實用得讓人驚呼「這個太可以了吧！」，也難怪直接衝上小紅書2025爆款包款的行列。還沒被推坑的你，先收下編輯分析報告——五個理由，快速讓你知道Odyssée Bag為何值得立刻入手！

▲Odyssée包款是Louis Vuitton 2025秋冬推出的新包款，已上架，是小紅書目前詢問度極高的討論包款。

Odyssée包款是Louis Vuitton 2025秋冬對「當代行旅女性」概念為主所推出的全新包款。其低調卻不簡單、可甜可帥、可都會可度假，可以說是造型上全面性通吃的款式，推出後立即竄升本季熱搜榜單。

▲Odyssée首次出現於三月的2025巴黎秋冬大秀的秀場上。

包你入坑推薦五理由

理由一

經典老花的現代靈魂

全新Odyssée最迷人的地方，就是老花經典元素的再詮釋。Louis Vuitton最標誌性的Monogram帆布，這次化為圓潤包身線條，並搭配金色磁吸扣環與精緻可拆性的鏈條，不但有濃濃的、時下最流行的復古書包學院氣息之外，同時也兼具現代都市女性的洗鍊帥氣感。當然，皮革飾邊與高級壓紋襯裡，全都是品牌製包工藝的細膩與講究。

理由二

容量升級，輕鬆裝滿一日行程

千萬別被這款秀氣的外型給騙了，這顆Odyssée其實超能裝。27 x 17 x 12 公分的內部空間，不只手機、Rosalie零錢包、鑰匙、粉餅、唇膏都能輕鬆塞進去，兩側外袋更貼心設計給耳機、交通卡等小物。通勤、約會、假日輕旅行，一包搞定，絕對讓你你優雅出門、從容應對。

理由三

書包×Carryall 的雙重魅力

Odyssée融合書包的翻蓋設計與Carryall的寬敞收納，造型圓潤而不失個性，除了保有年輕學生氣息的外型，又具備街頭流行的靈活感。在搭配上，除了牛仔套裝或中性西裝也可以，時髦度直接翻倍。若是想換成長裙或洋裝作為OOTD，又會是另一種帶點隨性文藝的女子風格唷。

理由四

變化系女神，自由切換不同背法

一顆真正好用的包，不只有單一的模樣，對吧？Odyssée包款備有可調式皮革肩帶與可拆金屬鏈條，能隨心轉換為斜背、肩背或手提三種方式。讓你從早上的上班LOOK到晚上的派對穿搭，都能靠這顆包無縫轉場，是不是心動了呢？

理由五

名人實背，時髦新詞



近期在小紅書討論度極高的Odyssée，其實從品牌大秀曝光開始，就已有多位明星與時尚KOL率先背上，讓這顆包在不聲不響中紅遍社群，畫面中就是台灣KOL代表莫莉的率先示範照，是不是時髦又有型？

看更多名人示範：



▲LV大使周冬雨日前出席坎城影展，也在遊南法時率先背上LV Odyssée包款。

▲香港網紅何慧香以牛仔造型搭配LV Odyssée包款，展現時髦學生風格，可可愛愛的。

▲Lily Macapinlac是一位菲律賓裔澳洲內容創作者、模特兒兼企業家，以其在社交媒體上大膽的風格而聞名，她總是將生活方式、時尚和美容完美融合，這次他也換上網球短裙來搭配LV Odyssée，演繹年輕潮流的風格，細緻又迷人。

▲莫莉背上LV Odyssée流連台北街頭，完美呈現當今最紅的「台灣感性」，太加分了。

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