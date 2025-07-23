fb ig video ETtoday search mobile

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

>

▲▼最講不聽的星座Top5公開。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲職場升遷最快星座。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

職場上能力固然重要，但「人際關係」往往是決定升遷的關鍵因素之一。有些人天生具備良好的溝通技巧和親和力，能巧妙地運用言語，贏得上司和同事的青睞，從而獲得晉升機會，以下分析職場上最受上司歡迎的星座Top 3。

Top 3 雙子座

雙子座善於察言觀色，能迅速捕捉到對方的需求和情緒，並根據情況調整自己的言行。在職場上，這一點尤為重要，他們能輕鬆地與上司建立良好關係，並在恰當的時機表達自己的想法和貢獻。再加上雙子座的「嘴甜」並非虛偽的奉承，他們能將複雜的問題簡潔明瞭地表達出來，並在必要時提出建設性的意見，成為加分項。

Top 2 天秤座

天秤座的「嘴甜」體現在他們善於讚美和鼓勵他人，他們能發現別人的優點，並用恰當的語言表達出來，讓對方感到被尊重和重視，這不僅能提升團隊士氣，也能讓上司感受到他們的領導才能。此外，天秤座在處理人際關係方面非常圓滑，他們能巧妙地平衡各方利益，避免衝突，比方在處理棘手的客戶問題時，天秤座能以其出色的溝通能力，安撫客戶情緒，展現出其高超的應變能力。

Top 1 射手座

射手座非常懂得看人臉色，也知道對方想聽什麼，因此在職場上無往不利，他們總是充滿活力，並能將這種積極的能量傳遞給周圍的人，當然，射手座的溝通方式通常比較直接坦率，但他們也懂得如何將自己的想法巧妙地表達出來，避免造成不必要的誤會，是非常可靠的助手。

關鍵字：

星座, 運勢, 天秤座, 雙子座, 射手座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台電員工李元瀚任務結束！17輛台電工程車送行　同仁落淚列隊致意

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭

摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭

7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你

7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你

一個動作瘦全身！韓國美女教練「100下運動」推薦　小腹肚肉瘦一圈

一個動作瘦全身！韓國美女教練「100下運動」推薦　小腹肚肉瘦一圈

汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款 最能感受幸福的2種人　跟他們相處會更快樂 女星都用這招！伊能靜傳授「三伏天瘦身心法」成功率超高 5個職場大忌超致命！「愛抱怨、已讀不回」別再當討人厭同事 Lisa豪奢「玩具」曝光　開千萬法拉利兜風帥翻 摩納哥王妃15萬櫻桃裝好亮麗　慶老公即位20周年喜氣洋洋 「5個曬衣地雷」讓衣服又悶又臭　原來和衣架材質也有關

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面