朴敘俊演繹lululemon經典短褲！H＆M夏季運動服開賣極簡配色超養眼

記者鮑璿安／綜合報導

今夏運動風潮再掀熱度！H&M Move 推出全新普拉提系列，以柔和色調與貼合人體的設計喚醒夏日律動能量，讓運動不只是訓練，更是一種自我呵護與舒展身心的儀式感。品牌主打專為女性打造的全套貼身服飾，融合流線版型與無縫剪裁，無論是在海灘伸展，或是草地核心訓練，都讓人自在釋放力量與柔軟共存的美感。





▲H&M Move 系列充滿自然光感，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁 。（圖／品牌提供）

H&M Move 系列廣告畫面充滿自然光感，展現如瑜伽、皮拉提斯等動作的靜謐瞬間，專為盛夏打造，以柔軟機能面料搭配俐落剪裁，帶來多款 SoftMoveTM 運動背心與騎行短褲套裝， 配色包含經典黑、純白與充滿活力的開心果綠，可自由混搭、變化造型。其中黑色運動背心以貝殼弧形 曲邊細節呈現，搭配同材質短褲或微喇瑜珈褲，線條俐落、層次鮮明。系列亦特別推出以柔軟 SoftMoveTM 面料製成的扭結訓練背心，無論單穿或疊搭 T 恤皆具風格，展現個性穿搭美學。





▲ lululemon 正式啟動「Stretch Your Limits 突破身心界限」品牌企劃，邀來韓星朴敘俊演繹 。（圖／品牌提供）





▲ Pace Breaker 無襯短褲。（圖／品牌提供）

加拿大運動服品牌 lululemon 正式啟動「Stretch Your Limits 突破身心界限」品牌企劃，邀來韓星朴敘俊演繹，傳遞品牌強調的「感受更好，才能表現更好」核心價值。朴敘俊身穿 Metal Vent Tech 機能短 T 搭配 Pace Breaker 無襯短褲，展現行動自由、舒適有型的運動風尚。他表示：「lululemon 讓我在奔波行程中也能自在前行，不論是訓練還是日常生活，它總能陪伴我保持最佳狀態。」系列服飾不僅具備高延展性與快乾機能，更融合金屬紗線 Silverescent™ 抑菌科技，有效降低異味產生，讓使用者即便長時間訓練也能維持清爽自信的狀態。