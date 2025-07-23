刷牙太用力？飛利浦「抗敏Pro電動牙刷」直接用燈號告訴你

▲飛利浦在台發表 Sonicare 新款「抗敏 Pro 鑽石護敏刷」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

有敏感性牙齒的人常常刷牙刷到「哪裡不對」卻說不上來？飛利浦近期在台發表 Sonicare 新款「抗敏 Pro 鑽石護敏刷」，主打超柔軟刷毛，就連刷牙的力道也會「即時回報」。刷太大力機身會閃紫燈、太輕則閃綠燈，用戶只要照著燈號調整，不需靠感覺，刷得乾淨又安心，特別適合常因牙齦不適而「刷得很猶豫」的族群。

抗敏 Pro 鑽石護敏刷搭配全新設計「S2 棉花糖護敏刷頭」，觸感柔順，號稱就算牙齦比較敏感，也不會覺得刺癢不舒服。根據官方測試，這款刷頭與傳統版本相比，能減少約六成的刷牙磨耗傷害，對牙齒已經有些脆弱的使用者來說，算是一種「溫柔版」的日常清潔解法，售價5,490元，為高階功能最好入手的一款。

業者表示，該款產品每分鐘震動31,000次，可帶動水流清除齒縫內的髒汙與牙菌斑，比手動刷牙提升約7倍的清潔效果。支援五種刷牙模式，包括敏感、專業護齦、亮白、清潔與深層清潔，針對牙齒狀況或使用時機都可以自由切換，像是早上用亮白模式、晚上換成護齦模式，讓刷牙更符合當下需求。

而很多人用電動牙刷最怕的不是效果，是不知道自己刷得夠不夠、會不會太用力？牙刷內建三段力道感測提醒，使用者力道刷得剛剛好會亮綠燈，力道太大會閃紫燈，提醒力量放輕一點，太輕則會用慢閃提示。比起用感覺或靠經驗，這樣的燈號機制讓你可以清楚掌握更加健康的使用狀況。對於平常在意「刷牙有沒有刷對」的人來說，這種設計就像是一對隱形教練。

▲SodaStream氣泡水機找來深澤直人設計限量版「ensō」。（圖／品牌提供）



在廚房裡打出一杯氣泡水，或許再日常不過，但如果這個動作，是由深澤直人設計的氣泡水機完成，那麼它不再只是水，而是關於生活節奏、關於質感選擇的一場小型宣言。



SodaStream 與日本設計大師深澤直人攜手合作推出的全新氣泡水機「ensō」，乍看是一件低調極簡的家電，實際上背後的設計哲學來自大師的一貫風格，名稱「ensō」來自日文的「円相」，意指一筆成圓，不只是造型靈感的源頭，也象徵著簡單與流動的生活狀態。





機身採用霧面不鏽鋼材質，線條圓潤中帶著克制的銳利感，垂直結構與隱藏式細節組合出極度乾淨的輪廓。不論放在開放式廚房、清水模牆前，甚至是一張極簡餐桌上，它都彷彿天生該屬於那個場域，不突兀、不搶戲，卻讓人忍不住多看兩眼。





ensō 全球限量 400 台，像是一種收藏品。台灣由恆隆行獨家引進，售價 9,900 元，業者表示即起至 7／7 ，推出早鳥優惠價 8,990 元，並附贈專屬鋼瓶與提袋，讓質感套組一次到位。