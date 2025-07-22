5個職場大忌超致命！「愛抱怨、已讀不回」別再當討人厭同事





▲「職場五種大忌」看看你中了幾條。（圖／IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

在競爭激烈的職場環境中，專業能力固然重要，但往往決定升遷與否的，卻是一些「看不見的潛規則」。看看以下最常見、卻最容易被忽略的「職場五種大忌」，提醒上班族千萬別讓好表現被這些行為悄悄抵銷。

一、愛抱怨又不解決問題

在茶水間、會議後、或私下群組裡「碎念文化」盛行，成為不少公司潛藏的隱憂。負面情緒傳播不但會拉低團隊士氣，更容易讓主管對其「抗壓力差」「影響他人」貼上標籤。而真正能針對問題提出建設性建議的人，才會被視為潛在領導人。

二、不主動、不回應、不溝通

一項人資調查顯示，主管最忌員工在團隊內「消失」，無論是訊息已讀不回、任務進度無聲卡關，或是遇事只靜待指令，都會讓人感覺抗責任感薄弱。即便你效率高，若缺乏適時回報與協調，也容易被誤解為冷漠、難合作。

三、只想往上爬，不願向旁協作

「我只做我份內的工作」是許多職場人不自覺的地雷台詞。缺乏團隊意識、不願支援他人、不給回饋建議，都會讓自己成為「合作黑洞」。在多數公司強調橫向合作的今日，單打獨鬥已難以突圍。

四、過度高調、愛搶功

適度展現成果無可厚非，但若時常「搶頭香」、「報功搶在他人前」，甚至將團隊成績過度個人化，都容易引發反感與信任裂痕。一旦被視為「功勞型自我人」，不只難以得到真心支持，也容易在內部評估中失分。

五、職場「情緒失控者」

不論是會議中頻頻嘆氣、當眾翻白眼，或是遇壓力易怒爆走，都會讓主管質疑其未來帶人或抗壓能力，即便實力再強，若情緒管理差，也可能因此錯失晉升與重要任務的機會。