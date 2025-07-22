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「5個曬衣地雷」讓衣服又悶又臭　原來和衣架材質也有關

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▲▼「5個曬衣地雷」讓衣服又悶又臭 。（圖／Unsplash）

▲原來曬衣服也有大學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近天氣不穩定，有時候下雨天濕氣重，讓衣服變得難以晾乾，若曬衣方法不當，還容易導致衣服悶臭發霉。以下是幾個常見曬衣地雷，不但讓衣服難乾，還可能影響健康。

1.室內通風不良

很多人下雨天會把衣服晾在室內，但若空間密閉、沒有開窗或使用排風設備，濕氣無法散去，衣服自然難以乾透，還容易產生霉味。建議開窗通風，搭配電風扇或除濕機，加速水分蒸發。

▲▼「5個曬衣地雷」讓衣服又悶又臭 。（圖／Unsplash）

2.衣服擠在一起曬

有時候衣服堆了太久沒洗，每次都會將衣服擠得很緊一起曬，導致空氣無法流通，乾得慢又容易悶臭。正確做法是保持衣物之間有空隙，讓空氣可循環流通，有助水分蒸發。

3.未充分脫水就晾曬

衣服洗完沒脫乾水分就直接晾，尤其是厚重衣物，會讓晾乾時間加倍，也容易滋生細菌。記得洗衣機設定「高脫水」模式，並確認衣物已達半乾狀態再曬。

▲▼「5個曬衣地雷」讓衣服又悶又臭 。（圖／Unsplash）

4.使用錯誤材質的衣架或曬衣位置不當

使用吸水材質的衣架，像是布包鐵絲或把衣服曬在陰暗、靠近牆角的位置，都會讓乾燥速度變慢。建議選用塑膠或不鏽鋼衣架，並選擇通風、光線充足的位置晾衣。

5.沒有抖平衣物

衣服如果皺成一團、未抖平，會讓布料之間堆疊難以散熱，導致內層悶濕發臭。曬衣前應先抖平並翻面，讓內層能接觸空氣，加速乾燥。

關鍵字：

曬衣, 悶濕, 發霉, 護理, 技巧

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