從香水到指間的浪漫延續　MFK為雙手灑上優雅香氣

記者曾怡嘉／台北報導

護手霜呵護潤澤雙手是標配，擁有漂亮外型設計才是加分重點，在外補擦也變成一種時尚配件。MFK（Maison Francis Kurkdjian ）推出全新護手霜系列，時尚環保外觀備受矚目，以品牌經典香氛為靈魂，推出4款不同香氣護手霜。

▲MFK 724、愛戀玫瑰、中間之水、永恆之水香氛護手霜，70ml，各 1,900元。

MFK推出全新護手霜系列，質感又兼具環保。此次全面升級包裝材質，捨棄傳統塑膠管，改以回收鋁管材質打造時尚又環保的全新外觀。

▲愛戀玫瑰身體香氛系列。

▲724身體香氛系列。

以四款品牌經典明星香味：愛戀玫瑰、724、永恆之水及中間之水為靈魂，瓶蓋採用金色方形設計，壓印上品牌字母，呼應著香水瓶蓋，而產品色彩則呼應其標誌性的香水瓶身色調，也為呵護手部肌膚多了一分優雅儀式感。

▲嬌蘭 花草水語護手霜，50ml，1,930元。

說到香氛護手霜，嬌蘭也將花草水語香水的經典香氣變身為全新護手霜，瓶身的設計靈感源自蜂巢的六角形，共有三種粉嫩色分別代表不同的香味，三種香調分別是陽光甜橘、晨霧玫瑰、夏沁玫瑰三款熱賣香水，讓妳在滋養雙手同時，也能聞到陣陣芳香。