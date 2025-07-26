fb ig video ETtoday search mobile

來行天宮拜拜激推在地六間美食　必比登推薦也吃得到

>

文／MENU美食誌

行天宮附近不僅特色小吃多樣，台式早午餐、文青咖啡廳、老字號宵夜場，就連必比登美食也都吃得到。

軟食力 Soft power 行天宮店
民權東路二段135巷30弄21號

號稱台北最強粉漿蛋餅的軟食力，是米其林必比登推薦的早餐店，主打多達14種創意口味的粉漿蛋餅，推薦台味香料九層塔、胡椒海味吻仔魚和饅力堡。

▲美食行天宮 。（圖／美食誌提供）

▲軟食力 Soft power 行天宮店。（圖／美食客Ann 蕓提供）

阿城鵝肉 吉林二店
吉林路162號

榮獲必比登推薦的阿城鵝肉，店內環境樸實，有著經典的古早味小吃氛圍，推薦鵝油拌飯、乾意麵、韭菜鵝腸和表皮油光透亮、香氣濃郁的煙燻鵝肉。

▲美食行天宮 。（圖／美食誌提供）

▲阿城鵝肉 吉林二店。（圖／美食客珊蒂享吃提供）

史記正宗牛肉麵
四平街19號

被譽為台北必吃的牛肉麵，裝潢走中式典雅風格，店家的清燉牛肉麵湯頭花4天熬煮，而滿漢牛肉麵則是使用台灣黃牛片，主打低脂肪精肉，湯頭有股自然的清甜。

▲美食行天宮 。（圖／美食誌提供）

▲史記正宗牛肉麵。（圖／美食客Bonnie提供）

Uncle Laymen 雷蒙叔叔
松江路313巷1號

店內裝潢擺為美式風格，提供經典美式餐點，主打超大份量的漢堡，推薦鐵板雞腿蝦霹霹啪啦、比薩不斜洋蔥塔、浩克四重奏平板披薩和瓦倫西亞之光。

▲美食行天宮 。（圖／美食誌提供）

▲Uncle Laymen 雷蒙叔叔。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

弄宅咖啡
松江路150巷18-1號

隱身在巷弄內的百年老宅咖啡廳，店內提供手沖咖啡及每日現做的手工甜點，品項會因季節更換，推薦伯爵茶巴斯克蛋糕、蜜香紅茶生乳酪、大人布丁和馬告拿鐵。

▲美食行天宮 。（圖／美食誌提供）

▲弄宅咖啡。（圖／美食客喵喵提供）

曾家豆漿
錦州街123號

台北老字號宵夜場，菜單品項多元，除了傳統早餐會有的豆漿、蛋餅、燒餅油條，還有葡式蛋撻、小籠包等選擇，推薦葡式蛋塔、高麗菜煎包和豆漿 。

▲美食行天宮 。（圖／美食誌提供）

▲曾家豆漿。（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

延伸閱讀

甜點雷達全開！台北人氣甜甜圈 Top6，排隊也要吃到的神級口感！甜點控趕快收藏吧！

夏天必去！基隆和平島公園玩水消暑，順遊在地人氣美食地圖，這六間快收藏！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

人物誌, 行天宮, 必比登美食, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【戰鬥吧孫子】阿嬤神祕手勢邀約　網：這小蛙手划得不錯XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力

「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力

DREAM PLAZA首日全台最大星巴克排長龍　11點開幕不畏大雨湧人潮

DREAM PLAZA首日全台最大星巴克排長龍　11點開幕不畏大雨湧人潮

陳美鳳30萬LV包是珍稀款　背香奈兒粉紅包洩少女心

陳美鳳30萬LV包是珍稀款　背香奈兒粉紅包洩少女心

最容易等舊愛回頭星座Top 5　天蠍一邊恨一邊等有夠矛盾 7個特質顯示你很無趣　只是大家不好意思告訴你 Lisa演唱會後台穿2雙Nike球鞋引熱潮！復古粉色、LD-1000女神同款必收 比利時未來女王文武雙全　高顏值一家出場像拍時尚大片 2025夏季短髮女星模板！全智賢一刀切、宋慧喬小男孩頭都時髦 還是搞不懂「老錢風」？看溫網就知道什麼叫真正高級穿搭教科書 LV新包Off Duty台灣搶先全球首賣！肩背、後背超好看　裝滿鬆弛感要你「快下班」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面