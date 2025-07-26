來行天宮拜拜激推在地六間美食　必比登推薦也吃得到

文／MENU美食誌

行天宮附近不僅特色小吃多樣，台式早午餐、文青咖啡廳、老字號宵夜場，就連必比登美食也都吃得到。

軟食力 Soft power 行天宮店

民權東路二段135巷30弄21號

號稱台北最強粉漿蛋餅的軟食力，是米其林必比登推薦的早餐店，主打多達14種創意口味的粉漿蛋餅，推薦台味香料九層塔、胡椒海味吻仔魚和饅力堡。

▲軟食力 Soft power 行天宮店。（圖／美食客Ann 蕓提供）



阿城鵝肉 吉林二店

吉林路162號

榮獲必比登推薦的阿城鵝肉，店內環境樸實，有著經典的古早味小吃氛圍，推薦鵝油拌飯、乾意麵、韭菜鵝腸和表皮油光透亮、香氣濃郁的煙燻鵝肉。

▲阿城鵝肉 吉林二店。（圖／美食客珊蒂享吃提供）



史記正宗牛肉麵

四平街19號

被譽為台北必吃的牛肉麵，裝潢走中式典雅風格，店家的清燉牛肉麵湯頭花4天熬煮，而滿漢牛肉麵則是使用台灣黃牛片，主打低脂肪精肉，湯頭有股自然的清甜。

▲史記正宗牛肉麵。（圖／美食客Bonnie提供）

Uncle Laymen 雷蒙叔叔

松江路313巷1號

店內裝潢擺為美式風格，提供經典美式餐點，主打超大份量的漢堡，推薦鐵板雞腿蝦霹霹啪啦、比薩不斜洋蔥塔、浩克四重奏平板披薩和瓦倫西亞之光。

▲Uncle Laymen 雷蒙叔叔。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

弄宅咖啡

松江路150巷18-1號

隱身在巷弄內的百年老宅咖啡廳，店內提供手沖咖啡及每日現做的手工甜點，品項會因季節更換，推薦伯爵茶巴斯克蛋糕、蜜香紅茶生乳酪、大人布丁和馬告拿鐵。

▲弄宅咖啡。（圖／美食客喵喵提供）



曾家豆漿

錦州街123號

台北老字號宵夜場，菜單品項多元，除了傳統早餐會有的豆漿、蛋餅、燒餅油條，還有葡式蛋撻、小籠包等選擇，推薦葡式蛋塔、高麗菜煎包和豆漿 。

▲曾家豆漿。（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

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