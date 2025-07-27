帕斯蒂爾風是什麼？淡粉、薄荷綠溫柔配色　TWICE回歸新造型也跟上

文／美人圈

大家也被TWICE最新回歸造型燒到嗎？這次成員們統一換上「帕斯蒂爾風」的甜美裝扮，從淡粉紅、薄荷綠到天空藍，每一個配色都溫柔到不行，妝容也跟著走極簡清透路線，整體氛圍感滿滿！想知道什麼是帕斯蒂爾風？又該怎麼畫出這種夢幻感妝容？這篇一次帶你看懂！

帕斯蒂爾風格（Pastel）是什麼？

「帕斯蒂爾風」（Pastel Style）是指以柔和、低飽和的馬卡龍色系為主的風格，主要特色是使用低飽和度的顏色，例如：淡粉紅、粉紫、薄荷綠、天空藍、鵝黃、奶油白等。營造出溫柔、清新、夢幻的氛圍。常被用於少女風穿搭、甜美主題的品牌形象設計，如今更被融入妝容當中，讓人聯想到1980年代流行的奶油色調美學。

▲「帕斯蒂爾風」是指以柔和、低飽和的馬卡龍色系為主的風格。（圖／IG@twicetagram，下同）

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帕斯蒂爾妝容介紹

「帕斯蒂爾妝容」（Pastel 妝）以柔和、清新又夢幻的風格為主，運用淡粉、嫩綠、天空藍等粉彩色系，營造出宛如糖果般甜美的視覺效果。這類妝容講求自然乾淨的底妝，搭配輕盈腮紅與繽紛但不浮誇的眼妝，整體看起來溫柔又有幻想感，特別適合春夏季節或日系、韓系、蘿莉塔風格穿搭。

近期TWICE的回歸造型就完美示範了帕斯蒂爾妝容，讓粉絲一眼愛上她們清新又不失個性的全新面貌！

帕斯蒂爾風格妝容重點1：輕透、裸膚感底妝

帕斯蒂爾妝容的底妝核心就是「乾淨、服貼、不厚重」，重點是要營造出像媽生好膚質般的自然感！建議可以先用保濕型妝前乳打底，穩定膚況，再搭配帶霧面或柔焦妝效的粉底液，打造輕盈無負擔的妝感。

這類妝容強調自然透亮，底妝不求完美遮瑕，而是呈現「柔霧乾淨」的視覺感。定妝只需局部壓蜜粉於T字、眼下、鼻翼和嘴角。乾肌則可搭配妝前精華或打亮液點綴顴骨，讓整體妝感更透亮，襯托後續的粉嫩色彩。

帕斯蒂爾風格妝容重點2：粉嫩色系眼妝

帕斯蒂爾眼妝的核心是「柔和撞色＋漸層暈染」，建議以粉藍、薰衣草紫、裸粉等色做主色，從眼皮中央或眼尾向內暈染，避免界線明顯。點綴色可選奶油黃或薄荷綠，集中於眼頭或下眼瞼三角區，使用「3：7配色法則」主色佔70%，點綴色佔30%，製造層次感。

眼線則建議用咖啡或灰棕色繪製，順著睫毛根部拉長，不宜過粗過長，重點在放大雙眼而非銳利輪廓，整體眼妝呈現一種柔光夢幻的透明感。

帕斯蒂爾風格妝容重點3：自然提亮 低調修容

帕斯蒂爾妝容的修容與打亮重點在於「不刻意但有感」。修容部分建議選擇比膚色深一階的粉狀修容，輕輕暈染於兩頰下緣、髮際線及鼻翼，維持臉部自然立體，不需下手太重。

打亮則建議選擇柔光型質地，像是低調的香檳色或象牙米色細閃珠光，避免太金屬感或太閃亮的款式。可輕點在鼻樑、眉骨、眼下C區和唇峰，營造「微微透光」的自然光澤感。這樣的打亮能強化臉部輪廓，又不會搶走粉嫩色彩的主角光環，特別適合亞洲人五官。

帕斯蒂爾風格妝容重點4：大面積暈染腮紅

腮紅是帕斯蒂爾妝容的靈魂關鍵，能瞬間提升氣色與少女感！建議選用乾燥玫瑰、裸粉、珊瑚粉或蜜桃橘等柔和色調，用刷具輕拍從顴骨上方延伸到太陽穴及眼下，畫出「斜向C型」腮紅，不但修飾臉型，也能打造自然血色感。

想要更夢幻一點的妝效，也可以輕刷鼻頭與鼻樑下方，做出曬傷妝或日落臉紅的氛圍感。質地可選粉狀、霜狀或果凍狀腮紅，讓妝感更水潤、自然又服貼。

帕斯蒂爾風格妝容重點5：同色系霧面唇彩

唇彩部分以低飽和、富有質感為主，建議先用潤唇膏打底，再選擇藕粉、裸橘、豆沙或奶茶色等柔和色系的唇膏或唇釉，避免使用高飽和的正紅或橘紅色。色調最好與眼影、腮紅相呼應，營造整體自然感。

另外也可先用唇筆描繪自然唇型，避免過於銳利邊框，之後以手指或棉棒將唇彩向外暈染，營造「柔霧暈染」的唇形，若想增加立體感，可加一層透明唇蜜於唇中央做水光感提亮，特別適合日系或韓系的甜美氛圍。

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