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濕氣是萬病之源！「4個方法」教你有效排濕　喝溫開水也可以

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▲▼有效排濕。（圖／Unsplash）

▲喝溫開水幫助身體循環，間接達到排濕效果。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人體之所以需要「排濕」，是因為中醫認為濕氣是萬病之源，當體內濕氣過重時，容易出現疲倦乏力、腸胃不適、水腫肥胖、皮膚粗糙等問題。尤其台灣氣候潮濕悶熱，加上現代人久坐少動、飲食偏寒涼，濕氣更容易堆積體內，影響健康與代謝。

所以在日常生活中應有意識地「排濕」，讓身體保持輕盈舒暢。建議以分為幾個重點著手。

#飲食

飲食是排濕的關鍵，避免攝取過多生冷、油膩、甜食與加工食品，這些食物容易助濕生痰，讓身體更沉重。建議多攝取紅豆、薏仁、冬瓜、茯苓、山藥等具有健脾利濕作用的食材，幫助體內濕氣代謝。此外，喝溫開水也能促進循環與代謝，保持體內水分流動順暢，間接達到排濕效果。

▲▼有效排濕。（圖／Unsplash）

#運動

運動流汗是另一個簡單有效的排濕方式。濕氣偏重下行，久坐不動時濕氣容易堆積在下半身，形成水腫或脂肪囤積。透過快走、瑜伽、伸展操或泡澡等方式，促進氣血循環與排汗，有助於濕氣排出體外。

#生活作息

應避免熬夜與長時間處於冷氣房內，因為夜晚是脾胃修復與排濕的黃金時段，睡眠不足會讓濕氣更難代謝；而冷氣房則容易使體表濕氣無法排散，反而堆積體內。

▲▼有效排濕。（圖／Unsplash）

#心情

保持心情愉快也有助於排濕。中醫認為「脾主思」，情緒過度壓抑、煩悶會影響脾胃運化，讓濕氣停留體內。因此，適時放鬆心情，養成健康生活習慣，才能真正做到「體內無濕，人自然輕盈健康」。

關鍵字：

健康, 濕氣, 排濕, 台灣, 中醫

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