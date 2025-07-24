fb ig video ETtoday search mobile

6款夏日必備洗沐單品　打造讓人留戀的體香記憶

>

記者曾怡嘉／綜合報導

在潮濕悶熱的夏日裡，結束了一整天的奔波後，最渴望的莫過於來一場舒心的沐浴，洗去疲憊並回歸清爽自持的狀態。此刻，除了講求潔淨力，選擇一款能留下愉悅香氣、滋養膚觸的洗沐產品，更是夏天不可或缺的儀式感。

▲▼沐浴。（圖／品牌提供）

▲Bamford 木苔沐浴露，250ml，1,250元。

蘊含蘆薈精華能舒緩日間的勞生活中心／綜合報導累，富含具保護膠原蛋白功效的抗氧化成分，清新潤澤，搭配多種植萃精油交織出清新振奮的沐浴體驗。

▲▼沐浴。（圖／品牌提供）

▲CULTI MILANO 地中海柑橘潔膚露，500ml，1,550元。

苦橙葉糅合佛手柑、荳蔻，舒適的香調讓人輕盈彷彿飄在上空，一抹檀香讓心靈昇華，使用後清新舒爽。

▲▼沐浴。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 2025限量夏日潔膚露，195ml，1,800元。

富含檸檬草、天竺葵與檸檬桉等草本芳香，潔膚露遇水即化，質地轉變為輕盈細緻的乳狀泡沫，同時釋放出活力四溢的芳香氣息。

▲▼沐浴。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 番茄葉迷你香氛皂二入組，125g*2，2,350元。

LOEWE居家香氛系列的暢銷香氣番茄葉，清新翠綠的氣息喚起果實尚未成熟前藤蔓間的青澀芳香。迷你香氛皂體尺寸更為精巧，適合日常手部清潔或外出旅遊攜帶。

▲▼沐浴。（圖／品牌提供）

▲Miller Harris 晨曦朝露香氛皂，200g，980元。

以明亮佛手柑交織馥郁迷人的迷迭香與沉穩岩蘭草，帶來振奮且層次豐富的嗅覺享受，配方蘊含椰子油、橄欖油與有機乳木果油，能產生細緻豐盈的泡沫溫柔潔淨肌膚。

▲▼沐浴。（圖／品牌提供）

▲Perfumer H 墨水香氛皂，100g，850元。

於英國蘭開夏純手工製作，並注入Perfumer H經典墨水INK香氣，香氣中交織著杜松木、黑胡椒、雪松木、莎草、乳香等成分，使用後在肌膚上留下淡淡的香氣。

關鍵字：

沐浴, 清爽, 夏日, 香氣, 肌膚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

一個動作瘦全身！韓國美女教練「100下運動」推薦　小腹肚肉瘦一圈

一個動作瘦全身！韓國美女教練「100下運動」推薦　小腹肚肉瘦一圈

汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款 摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭 G-SHOCK導入AI設計造強悍錶　嶄新結構抗衝擊 比利時未來女王文武雙全　高顏值一家出場像拍時尚大片 LV新包Off Duty台灣搶先全球首賣！肩背、後背超好看　裝滿鬆弛感要你「快下班」 台灣最高規星巴克搶先直擊！千坪融合綠意24小時營業7／25登場 「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面