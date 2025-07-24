6款夏日必備洗沐單品　打造讓人留戀的體香記憶

記者曾怡嘉／綜合報導

在潮濕悶熱的夏日裡，結束了一整天的奔波後，最渴望的莫過於來一場舒心的沐浴，洗去疲憊並回歸清爽自持的狀態。此刻，除了講求潔淨力，選擇一款能留下愉悅香氣、滋養膚觸的洗沐產品，更是夏天不可或缺的儀式感。

▲Bamford 木苔沐浴露，250ml，1,250元。

蘊含蘆薈精華能舒緩日間的勞生活中心／綜合報導累，富含具保護膠原蛋白功效的抗氧化成分，清新潤澤，搭配多種植萃精油交織出清新振奮的沐浴體驗。

▲CULTI MILANO 地中海柑橘潔膚露，500ml，1,550元。

苦橙葉糅合佛手柑、荳蔻，舒適的香調讓人輕盈彷彿飄在上空，一抹檀香讓心靈昇華，使用後清新舒爽。

▲Diptyque 2025限量夏日潔膚露，195ml，1,800元。

富含檸檬草、天竺葵與檸檬桉等草本芳香，潔膚露遇水即化，質地轉變為輕盈細緻的乳狀泡沫，同時釋放出活力四溢的芳香氣息。

▲LOEWE 番茄葉迷你香氛皂二入組，125g*2，2,350元。

LOEWE居家香氛系列的暢銷香氣番茄葉，清新翠綠的氣息喚起果實尚未成熟前藤蔓間的青澀芳香。迷你香氛皂體尺寸更為精巧，適合日常手部清潔或外出旅遊攜帶。

▲Miller Harris 晨曦朝露香氛皂，200g，980元。

以明亮佛手柑交織馥郁迷人的迷迭香與沉穩岩蘭草，帶來振奮且層次豐富的嗅覺享受，配方蘊含椰子油、橄欖油與有機乳木果油，能產生細緻豐盈的泡沫溫柔潔淨肌膚。

▲Perfumer H 墨水香氛皂，100g，850元。

於英國蘭開夏純手工製作，並注入Perfumer H經典墨水INK香氣，香氣中交織著杜松木、黑胡椒、雪松木、莎草、乳香等成分，使用後在肌膚上留下淡淡的香氣。