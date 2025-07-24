連全智賢都剪短了！2025夏季短髮女星模板　一刀切、小男孩頭都時髦

記者李薇／台北報導 圖／everything.is.peachy IG、katarinabluu IG、kyo1122 IG

夏季不少人都想換上短髮，看起來更為清新涼爽，盤點一下近期短髮造型樣本，像是演員宋慧喬、全智賢、歌手KARINA等，都曾換上短髮造型，而且各有不同的感覺，想要換新髮型的女孩，不妨可以參考看看。

＃全智賢

全智賢從出道以來，黑長直髮一直都是她標誌性的形象，頂多就是燙捲、綁起不同的造型而已，但日前上傳的近照中，卻剪去一頭長髮，難得以簡約的短髮造型亮相，稍微有點俏麗的外翹髮尾與中分兩頰旁邊的弧形瀏海，讓整體造型更顯得活潑、充滿動態感。

＃KARINA

南韓當紅女團aespa成員KARINA以性感長髮廣受大批男性粉絲喜愛，日前她在個人IG分享的照片中，展現出難得的短髮造型，比起全智賢的弧度感，更傾向於一刀切的齊短髮，長度也更長、接近肩膀，有趣的是以往都會特別保留的長瀏海，更短的眼上瀏海，整個人更加可愛、甜美。

＃宋慧喬

總是給人甜妹形象的宋慧喬在之前就已經以短髮出演戲劇《黑暗榮耀》，在劇集結束之後，又將短髮層次剪得更高，宛如小男孩般的髮尾曲線，立刻掀起話題，更是展現出她驚人的時尚駕馭力，即使出席各大活動需要穿上華麗的禮服，依舊不掩其溫柔的光芒。