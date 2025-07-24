fb ig video ETtoday search mobile

連全智賢都剪短了！2025夏季短髮女星模板　一刀切、小男孩頭都時髦

>

記者李薇／台北報導　圖／everything.is.peachy IG、katarinabluu IG、kyo1122 IG

夏季不少人都想換上短髮，看起來更為清新涼爽，盤點一下近期短髮造型樣本，像是演員宋慧喬、全智賢、歌手KARINA等，都曾換上短髮造型，而且各有不同的感覺，想要換新髮型的女孩，不妨可以參考看看。

＃全智賢

短髮,髮型,宋慧喬,全智賢,KARINA,aespa,時尚,。（圖／IG）

全智賢從出道以來，黑長直髮一直都是她標誌性的形象，頂多就是燙捲、綁起不同的造型而已，但日前上傳的近照中，卻剪去一頭長髮，難得以簡約的短髮造型亮相，稍微有點俏麗的外翹髮尾與中分兩頰旁邊的弧形瀏海，讓整體造型更顯得活潑、充滿動態感。

＃KARINA

短髮,髮型,宋慧喬,全智賢,KARINA,aespa,時尚,。（圖／IG）

南韓當紅女團aespa成員KARINA以性感長髮廣受大批男性粉絲喜愛，日前她在個人IG分享的照片中，展現出難得的短髮造型，比起全智賢的弧度感，更傾向於一刀切的齊短髮，長度也更長、接近肩膀，有趣的是以往都會特別保留的長瀏海，更短的眼上瀏海，整個人更加可愛、甜美。

＃宋慧喬

短髮,髮型,宋慧喬,全智賢,KARINA,aespa,時尚,。（圖／IG）

總是給人甜妹形象的宋慧喬在之前就已經以短髮出演戲劇《黑暗榮耀》，在劇集結束之後，又將短髮層次剪得更高，宛如小男孩般的髮尾曲線，立刻掀起話題，更是展現出她驚人的時尚駕馭力，即使出席各大活動需要穿上華麗的禮服，依舊不掩其溫柔的光芒。

關鍵字：

短髮, 髮型, 宋慧喬, 全智賢, KARINA, aespa, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

職場最受上司歡迎星座Top 3 ！第一名超會看臉色　出張嘴就能升遷

一個動作瘦全身！韓國美女教練「100下運動」推薦　小腹肚肉瘦一圈

一個動作瘦全身！韓國美女教練「100下運動」推薦　小腹肚肉瘦一圈

摩納哥王妃造型慘收負評　寬褲連177公分的她都難駕馭 汶萊王子妃白色褲裝破百萬　出自Dior高級訂製服、包也是特殊款 G-SHOCK導入AI設計造強悍錶　嶄新結構抗衝擊 比利時未來女王文武雙全　高顏值一家出場像拍時尚大片 台灣最高規星巴克搶先直擊！千坪融合綠意24小時營業7／25登場 「把事情想得太複雜」星座Top 3 ！第一名自找麻煩讓旁人超有壓力 5個職場大忌超致命！「愛抱怨、已讀不回」別再當討人厭同事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面