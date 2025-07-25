精緻女孩決勝局！不讓眼周細紋、乾燥粗手來搗亂

記者李薇／台北報導 圖／thinkaboutzu IG、goodal_official IG、品牌提供

用「精緻」形容一個人絕對不是只是稱讚對方的穿搭，一定是連髮型、飾品甚至細節的呵護都很到位，才會有如此的評價，顧及較大方向是基礎，想要在眾人中脫穎而出，細節更是決勝的關鍵，以下就分享多款照顧入微的保養好物，讓你重大時刻不落漆。

＃嬌蘭 蘭鑽金緻御光能量眼部精華，15ml、售價17650元

看似細小的眼周肌膚是每個人每天使用最多、最容易讓人一眼注目的地方，當然需要更細緻的護理，集結20多年的研究結晶，嬌蘭終於在2024年首度攜手捷克帕拉茨基大學（Palacký University）生物物理學家，打造全新的蘭鑽金緻御光系列，今年更重磅發表新品眼部精華上市，3萬種蘭花中嚴選出具有高效能量的喜馬拉雅雪蘭萃取，結合先進的亮子激能光導科技與智慧光感修復科技，可以幫助提亮眼周肌膚，撫平細紋，打造緊緻澎潤的飽滿狀態。

＃Maison Francis Kurkdjian 香氛護手霜，70ml、售價1900元

被譽為是「天才調香師」的Maison Francis Kurkdjian向來擅長應用不同的香材，打造出令人為之驚艷的香氣，包含：愛戀玫瑰、永恆之水、724、中間之水都各有擁護者，2025終於全新登場香氛護手霜系列，不僅延續4款經典迷人香氣，更是添加保濕滋養配方，以奶油般的質地呵護雙手，更細節的是在瓶蓋設計延續香水瓶蓋融入巴黎建築特色，極具質感品味。

＃Inna Organic 乳香撫紋潤唇精華，10ml、售價660元

因為其珍貴稀少，乳香在芳香精油的領域一直都是高貴的代表，台灣專注有機保養的Inna Organic設計出100%純素的乳香撫紋潤唇精華，不僅可以幫助雙唇滋養修護，獨特的天然仿生柔膜因子可以模擬唇部天然屏障，夜間厚敷更可以加強滋潤補水，淡化細紋。