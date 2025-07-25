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鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本　陳華穿SAMBA芭蕾舞鞋搶逛西門店

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記者鮑璿安／綜合報導

眾多鞋迷的新地標誕生！adidas Originals西門經典店煥新開幕，並邀請鬼鬼吳映潔與陳華率先演繹今年夏季的話題穿搭，鬼鬼自封這次的造型是甜酷感十足的「足球甜心」，更笑稱以後會帶女兒一起復刻同款造型，而陳華則是演繹黑色 SAMBA JANE 芭蕾薄底鞋，將運動鞋化身甜美瑪莉珍，詮釋新世代女孩的優雅與個性，她也笑說：「我也只有肚子跟臉可以露！」

▲▼ 鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals西門經典店煥新開幕，並邀請鬼鬼吳映潔與陳華率先演繹今年夏季的話題穿搭 。（圖／品牌提供）

吳映潔以黑白條紋球衣點綴粉色刺繡與立體花朵細節，搭配輕盈蓬鬆的黑色泡泡裙，腳踩全新推出的灰色 GAZELLE LO PRO 田徑薄底鞋，她開心分享：「這雙鞋我超喜歡，薄底精緻又修飾腳型，加上雪紡緞帶超可愛，大家應該人手一雙！」如今升格媽媽之後，也要讓女兒跟自己穿一樣的造型。

▲▼ 鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals西門經典店煥新開幕，以台灣美學為主軸融入鐵窗花、花磚、復古招牌等街頭日常意象。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼變「足球甜心」要當女兒時尚範本 。（圖／品牌提供）

▲首次亮相最完整的薄底鞋全家族系列 。（圖／品牌提供）

品牌西門經典店以台灣美學為主軸，融入鐵窗花、花磚、復古招牌等街頭日常意象，三樓環繞式鞋牆首次亮相最完整的薄底鞋全家族系列，包括田徑薄底鞋、芭蕾薄底鞋、跆拳道薄底鞋、賽車薄底鞋，搭配T-TOE夏日新品「彩色光譜」、「藤編」、「細緻裝飾」。重點的經典SAMBA更以全新SAMBA JANE鞋款亮相，融合芭蕾元素；TAEKWONDO 跆拳道薄底鞋，推出全新搶眼的金屬光澤的Slip-on懶人鞋款與LACE鞋帶款，滿足女孩從復古街頭到甜美的多元穿搭需求。品牌也推出限量鞋款改造服務與滿額贈禮活動，自7月25日起，凡購買T-TOE或薄底鞋系列滿額，即可獲得專屬三葉草小夥伴掛飾與Style Your T-TOE原創改造包。

同場加映

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲BLACKPINK Rosé 欽點的全新H-STREET薄底鞋銀光綠尤為亮眼 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

PUMA推出全新H-STREET薄底鞋，首波限量開賣即引發話題，此鞋款原型來自1990年代末的競速跑鞋，靈感源自品牌經典田徑釘鞋Harambee，象徵速度與團結精神。這次重新演繹，融合輕量化結構與透氣網眼材質，並以銀光網布勾勒細節，打造出結合運動性能與街頭時尚的輕盈鞋型。三款配色中，BLACKPINK Rosé 欽點的銀光綠尤為亮眼，另有百搭銀光白與時髦銀光黑，預計將成為今年薄底鞋的話題新寵。

關鍵字：

adidas, 西門店, 開幕, 時尚, 穿搭

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