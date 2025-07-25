Jisoo狗啃瀏海搭蕾絲裙新造型辣翻！self-portrait新裝化身未來女主角

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo再度攜手英國時尚品牌self-portrait，詮釋2025秋冬形象廣告，帶領觀者穿越AI想像出的未來都市，在霓虹閃爍的時空中展現強大時尚氣場。這已是她第四度擔任self-portrait全球代言人，本季形象大片延續早秋故事線，由攝影師Drew Vickers掌鏡，Jisoo換上標誌性的蕾絲裙裝，帶給粉絲們煥然一新的時髦印象。





▲BLACKPINK成員Jisoo再度攜手英國時尚品牌self-portrait，詮釋2025秋冬形象廣告 。（圖／品牌提供）

Jisoo於廣告中換上多套秋冬造型，包括黑色3D緞面花卉迷你洋裝、白色鏤空蕾絲短洋裝，以及飾有金屬鏈帶與毛絨袖口的黑色針織套裝，她大膽展現截然不同的氛圍轉換，從柔美浪漫到冷冽俐落，在AI城市中遊走如未來女主角般耀眼。Jisoo也分享：「我們在同一天拍攝早秋和秋冬，看到這樣的成品真的很震撼，我很喜歡嘗試新東西，這次的拍攝方式和以往都完全不同。」

本季self-portrait服裝延續品牌一貫對女性力量與細節工藝的堅持，揉合亮片金屬紗、羊毛針織、仿皮草等異材質，打造兼具線條結構與柔軟層次的設計語彙。不論是低調中性色還是寶石色系搭配金屬光澤，都讓衣櫥日夜造型自由切換。此外，黑色鱷魚紋迷你包、編織丹寧、飾水晶外套等單品也為秋冬注入復古未來感。





▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場，幕後工藝圖片釋出。（圖／品牌提供）

Jisoo在全球巡演洛杉磯場中，穿上了Dior 新上任創意總監Jonathan Anderson 特別為她量身打造的舞台造型，一套量身訂製的粉色絲質造型震撼全場。該造型由Dior工坊耗時超過100小時精製打造，蝴蝶結造型上衣搭配縐褶迷你裙，柔和色調與閃耀質地交織出優雅甜美的舞台氣質，同時也呼應她一貫的高貴浪漫風格，並巧妙搭配Dior靴款，增添一抹率性。