LIFE經典／IKEA揭露四大居家新趨勢　回應小宅、高齡與情緒價值

記者蔡惠如／綜合報導

面對小宅當道與高齡社會來臨，家具設計逐漸從風格美感邁向實用與共融兼顧。IKEA近期於瑞典總部舉辦的「大眾化設計日」中，推出四大居家設計系列，回應多樣化生活需求。從照顧弱勢就業的手工藝品，到專為行動不便者設計的輔助家具，再到適應都市空間限制的小宅靈感，以及呼應情緒價值的設計聯名，每一個系列都將設計理念帶入生活日常，展現居家美學的更多面向。

▲IKEA大眾化設計日展露4個居家趨勢，圖為MÄVINN系列。（圖／品牌提供）

社會設計融入日常，手作商品兼顧價值與美感

MÄVINN 系列以天然材質與手作技藝為核心，來自印度、孟加拉、約旦等地的職人工匠，透過社會企業參與商品製作，為弱勢群體創造穩定收入來源。靠枕套、萬用毯、掛盆架與餐盤等商品皆以柔和色系與天然材料製作，每件商品不僅外觀細膩，也蘊含背後的社會意義。這些手工單品兼具設計感與實用性，為家中增添質樸的溫度。

設計為所有人而生，輔助家具也可以很美型

隨著全球高齡人口快速增長，IKEA推出 BÄSINGEN 系列，強調「包容性設計」，希望打造安全、實用且美觀的輔助家具。這一系列將止滑、防撞、穩固等安全機能融入毛巾桿、淋浴椅、收納架與墊腳凳等日用品，同時在外型設計上也維持簡約風格，融入北歐美學，減少醫療設備的距離感。產品著重在提升使用者的自主與安全，適合長者、兒童或行動不便者。

小宅也能有設計感，一室多用成為新常態

OMMJÄNGE 系列則專為都市小空間打造，靈感取自19世紀瑞典木屋生活，強調「一室多用」的設計哲學。家具設計兼顧傳統民俗圖騰與現代機能，搭配實木、陶瓷、羊毛等天然素材，在有限空間中創造靈活用途。如可摺疊延伸桌、鐘型吊燈與古法手編木籃等產品，皆預計於2026年初上市，展現小空間也能富有質感與生活情趣。

情緒設計成潮流，聯名設計師創造慶祝日常

IKEA此次也預告與瑞典設計師 Gustaf Westman 合作新系列，以「慶祝日常」為主題，預計在2025年秋季推出。該系列延續Westman一貫的大膽造型與色彩運用，希望透過家具激發愉悅與自由的感受。設計師表示，設計不該只服務節日與特別場合，日常中的小確幸也值得被慶祝。此合作反映設計趨勢中對情緒價值與生活儀式感的重視。