全台最大Carhartt WIP登陸東區！台灣限定山椒魚T恤、首次引進咖啡空間

記者鮑璿安／綜合報導

工裝潮人久等了！Carhartt WIP 全新臺北旗艦店正式於 7 月 26 日盛大開幕，插旗東區巷弄黃金地段，打造佔地約 80 坪的雙層空間，成為台灣規模最大的品牌專門店。不僅是實體店面的全面升級，此次更首次引進「Coffee Corner」品牌咖啡角落，結合服裝、設計與生活風格，為在地街頭文化注入全新體驗。





▲ Carhartt WIP 全新臺北旗艦店 。（圖／品牌提供）

店內空間由長期合作的米蘭設計師 Andrea Caputo 團隊操刀，以水泥灰與金屬為主調，融合品牌機能美學與現代工業感，打造俐落又溫潤的視覺語彙。從進門就能看見德國藝術家 Pietro Sanguinetti 手工打造的「Carhartt」燈光裝置，成為店內最具代表性的藝術焦點，呼應品牌對藝術與城市文化的長期關注。

為慶祝新店開幕，Carhartt WIP 也同步推出兩款臺北限定 S/S T-Shirt，以品牌經典字體結合台灣特有種「台灣山椒魚」插圖，搭配藍綠配色彰顯島嶼特色。商品限量發售，購買即贈品牌貼紙組，送完為止。

同時，受到許多韓妞喜愛的Rockfish Weatherwear終於正式插旗台北東區，開設全台首間品牌旗艦店，本次新店以英倫鄉村氛圍為設計靈感，打造出彷彿置身倫敦高街的沉浸式購物空間。Rockfish Weatherwear此次同步推出備受歡迎的運動瑪莉珍鞋「台灣限定色」，靈感來自台北的城市灰調，融合品牌經典英倫原木調與首爾街頭極簡風格，交織出台、英、韓三地獨有時尚語彙，極具收藏價值。

▲受到許多韓妞喜愛的Rockfish Weatherwear終於正式插旗台北東區。（圖／品牌提供）