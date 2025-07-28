包開箱／Dior老花變夢幻淡藍！秋季馬鞍包、流浪包換上輕盈Oblique緹花

記者鮑璿安／綜合報導

在 Dior 2025秋季 High Summer系列中，品牌不僅以輕盈剪裁與現代感設計重新詮釋男性衣櫥日常，更將經典 Dior Oblique 緹花圖騰再次推向風格高峰。特別是在包款設計上，這場設計盛宴以深藍色為主調，呈現出濃濃都市感與夏季率性格調，無論是郵差包、斜背包還是後背包，皆成為本季最具話題的焦點單品！

Dior Oblique怎麼來的？

Dior Oblique 圖騰誕生於1967年，由當時品牌的創意總監 Marc Bohan 所設計，這一設計以品牌創辦人 Christian Dior 的姓氏 「Dior」為主體，經由排印設計組合出斜列式字樣，搭配復古又摩登的節奏感，在推出之初即展現強烈視覺辨識度。由於 Oblique一詞意指「斜向的」，此圖樣以斜列方式排列出品牌字樣，象徵著一種打破傳統直線的時尚態度，也代表 Dior 當時從高訂邁向更年輕、多樣市場的里程碑。

雖然 Dior Oblique 圖騰在1960年代初登場，卻直到千禧年才真正爆發流行。John Galliano 接手 Dior 創意總監後，於1999年春夏女裝系列中，將 Oblique 圖樣大量應用於手袋、鞋履、皮帶與成衣，掀起一波「滿版 Logo 狂潮」，成為千禧年時尚的標誌性語彙之一。尤其是馬鞍包（Saddle Bag）搭配 Oblique 圖樣推出後，立刻成為炙手可熱的「It Bag」，橫掃各大時尚雜誌與紅毯，幾乎只要有Dior Oblique，就是爆款存在。

推薦單品High Summer 系列Saddle翻蓋馬鞍包





▲High Summer 系列Saddle翻蓋馬鞍包。（圖／品牌提供）

本季焦點之一的 Saddle 馬鞍包延續其標誌性輪廓，以全新High Summer 系列淡藍色Dior Oblique 緹花材質搭配皮革細節，視覺上更加立體也更具層次。搭配標誌性「CD」金屬釦環，時尚與功能兼備，令人一眼即識。另一款結構更俐落的斜背郵差包，則融合拉鍊口袋與可調式肩帶設計，展現現代男士的行動力與實用主義。

推薦單品High Summer 系列Rider Soft肩背包

在2025秋季初登場的Rider Soft肩背包，延續Dior對皮件設計的極致工藝，其包身選用輕盈卻具有支撐力的高級緹花面料，搭配天然小牛皮細節，無論是斜背或肩背，都能貼合身形、保有良好支撐。包款正面印有Dior 標誌，而標誌性的 Oblique 圖騰以淺藍色展現，為整體外觀增添一抹輕盈視覺層次，恰如春夏街頭中的藍天倒影。Rider Soft充分考量現代男性的機能需求，外側配有方便拿取的拉鍊口袋，輕鬆收納手機、錢包、筆記本等日常配件。

▲Dior 藍色Oblique緹花後背包；Dior Saddle 藍色Oblique緹花馬鞍肩背包；Dior 藍色Oblique緹花小型肩背包。（圖／品牌提供）

看更多話題包款

比利時國寶品牌的Delvaux，全新 Pin Twist 手袋延續了經典的設計語彙，加入更多靈活轉換的細節，最具代表性的特色便是可調式的雙肩帶設計，讓使用者可依照場合或穿搭需求變化，除了短背、長背、斜背、肩背或手提等，創新加入了可拆卸的「D」形金屬鍊條，品牌Logo符碼變成了低調的肩帶，變長變短全看個人喜好，可以如同幸運餅乾一樣向上收起、亦可將肩帶當成垂墜吊飾，數一數竟然有多達10種不同搭配方式，更為日常造型注入一絲玩味與華麗感。





▲ 邵雨薇、宋芸樺拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／翻攝自IG）







▲Pin Twist 共推出六種配色從百搭中性色調到亮眼夏季色彩，為不同性格的使用者提供更多選擇 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）