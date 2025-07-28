Lily許韶恩「拍八虛」每天美醒來　氣質臉、瘦體型全靠自律保養拍打30下

▲Lily許韶恩。（圖／取自lily ig，下同）

圖文／CTWANT

小S的二女兒Lily最近人氣正旺，除了氣質逆天、外型亮眼，她的藝術才華也在近期舉辦個人畫展時大放異彩。不過最讓小編驚訝的是，Lily竟然在自己Vlog中自曝每天早上會進行一套名為「拍八虛」的自律保養流程，簡單幾個動作就能讓氣血流通、改善水腫體質，效果顯著到讓她天天都願意堅持！

所謂「拍八虛」，其實源自中醫經典《黃帝內經》，「八虛」指的是人體八個氣血容易淤積的關節部位，分別是：兩肘、兩腋、兩髀（腹股溝處）、兩膕（膝窩）。自古以來，老人家深信透過由輕至重的拍打方式，能促進經絡運行、打通氣血、加速代謝，特別適合容易浮腫、久坐或氣血循環差的女性。

Lily私下拍八虛步驟一次學會！

每天早上起床後，Lily會花約5分鐘完成以下六步驟，每個部位各拍打30下，手掌呈現「半扣狀」，從輕拍開始逐漸加力，帶動血液循環。順序遵循「先左後右、由上而下」原則。

六大拍打部位順序：

1. 拍左肘窩：刺激手部循環，改善手腳冰冷

2. 拍左腋窩：腋下是淋巴密集區，有助排毒

3. 拍右肘窩：與第一步對稱完成

4. 拍右腋窩：幫助代謝與胸腔循環

5. 拍打雙側髀窩（腹股溝）：強化下半身代謝、排水腫

6. 拍打雙側膕窩（膝窩）：疏通腿部氣血、改善久坐腿脹問題

▲拍左肘窩和左腋窩。（圖／取自lily vlog）

▲拍右肘窩和右腋窩。（圖／取自lily vlog）

▲拍打雙側髀窩（腹股溝）和拍打雙側膕窩（膝窩）。（圖／取自lily vlog）

拍八虛好在哪？

這六個部位不僅是氣血易阻塞的區域，也與淋巴系統緊密相關。透過規律的拍打刺激，不僅能緊緻身形、改善水腫與疲勞感，更是一種極簡版的自我按摩養生術，難怪Lily會天天實行，連氣色也透亮許多！

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