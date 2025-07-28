TIGER保溫杯推「全台19家咖啡館免費喝」　挺環保內外都有型

▲TIGER推出Coffee Map珈琲旅圖鑑活動。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

對許多每天一杯咖啡不可少的人來說，除了講究風味，外帶時的方便性和環保性也越來越受到重視。今年夏天日本百年品牌虎牌TIGER，串連全台19家風格咖啡館，推出「TIGER Coffee Map珈琲旅圖鑑」，不只帶你喝遍北中南34間咖啡店，也讓自帶杯這件事變得更有型日常。

「TIGER Coffee Map珈琲旅圖鑑」活動從7／23開始到9／23止，只要購買虎牌指定保溫瓶MCZ-S040，不論是在百貨專櫃、虎牌生活館、官方線上商城，或是合作咖啡店，均可獲得五張價值超過500元的「TIGER Coffee Map咖啡券」，可用來兌換飲品。換句話說，只要準備好一只保溫瓶，就能展開一場屬於自己的咖啡地圖之旅。

這波合作涵蓋台北、新竹、台中、台南、高雄五大城市，參與的店家從精品豆職人風格、到氛圍感滿分的設計系咖啡館應有盡有，包括Ninety Plus Coffee、Moonshine Coffee Roasters、Tamed Fox、ALL DAY ROASTING COMPANY、Akau Coffee猻物咖啡等。無論是假日想跑點、平日順路外帶，這張咖啡地圖都能帶來驚喜。

活動主打的MCZ-S040瓶款，也特別針對咖啡使用者設計，包括具備SIAA抗菌認證的瓶蓋與中栓，長期使用也不怕不衛生；內部使用鏡面加工技術，不容易殘味或卡汙，清潔起來省時省力，以及好提握的人體工學斜角設計，手上拿了手機或其他東西也能輕鬆拎走咖啡。加上保溫保冷都很給力，從早出門到下午喝都還有溫度，對習慣外帶咖啡、常跑辦公室或在外移動的人來說，實用度很高。

除了推廣自帶杯文化，業者表示，7／23起同步開賣「TIGER 珈琲旅圖限量禮盒」，一次打包兩款運動型保溫瓶（MCZ-S080與MCZ-S040）、16包來自全台咖啡店的濾掛咖啡，加上一只設計帆布袋，原價6,000元，優惠價2,880元。特別適合想找高實用又有質感的父親節或中秋禮物，或是自己想升級日常咖啡裝備也不失為好選擇，限量100組。

環保概念興起，IKEA近期發表今年最新、照顧弱勢就業的手工藝品系列MÄVINN，將設計理念帶入生活日常，除展現居家美學的更多面向，也讓消費者能隨手做環保永續，一點都不困難。

▲IKEA大眾化設計日展露4個居家趨勢，圖為MÄVINN系列。（圖／品牌提供）



MÄVINN 系列以天然材質與手作技藝為核心，來自印度、孟加拉、約旦等地的職人工匠，透過社會企業參與商品製作，為弱勢群體創造穩定收入來源。靠枕套、萬用毯、掛盆架與餐盤等商品皆以柔和色系與天然材料製作，每件商品不僅外觀細膩，也蘊含背後的社會意義。這些手工單品兼具設計感與實用性，為家中增添質樸的溫度，該系列也將陸續在台上市，