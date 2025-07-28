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視覺效果顯瘦10kg！棉花糖女孩挑對T恤　也能輕鬆「詐欺紙片人」

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記者李薇／綜合報導　圖／lalalalisa_m IG、thinkaboutzu IG

T恤是很多人夏天必穿的單品，因為輕鬆好搭配，任何場合幾乎都可以搭，因此受到大多數女孩的歡迎，不過，身為臉圓、胸大的棉花糖女孩，挑選T恤可是有技巧的，以下是挑選T恤的6大重點，只要挑對，T恤穿起來也可以超顯瘦。

T恤,穿搭,棉花糖女孩,流行。（圖／ＩＧ）

1.領口寬大、V字最佳

因為通常棉花糖女孩都有一個困擾，就是臉大脖子短，這時一定要挑選領口比較圓寬，甚至是V領、方形領類型的單品，有修飾臉型的作用，那種小領口（鎖喉式領口）更會顯得臉大、脖子短，一定要特別注意。

2.絕對不要落肩袖

近年非常流行落肩袖的設計，看起來休閒又有個性，但是這樣很容易看起來虎背熊腰，肩膀更加寬大，建議肩線最好就是落在肩膀的正肩線位置，袖子往上30度角傾斜，可以讓手臂看起來更加修長顯瘦。

3.寬鬆版型最NG

為了藏肉肉，棉花糖女孩通常都會人選擇比較寬鬆的T恤，來藏起肚子的肉肉，但這樣反而會讓整體視覺效果更加寬大，建議挑選有收出腰線的款式，看起來會更加顯瘦。

T恤,穿搭,棉花糖女孩,流行。（圖／ＩＧ）

4.太軟太貼的質料不要選

因為身形比較圓潤，建議在挑選T恤的時候，太軟、太貼合身型的質料不要挑，建議是選擇有一點挺度，緊身不貼身，才可以穿出好質感。

5.短版辣眼睛

近年非常流行短版的T恤單品，但穿在肉肉人的身上，就會顯得肚子看起來特別大，而且這類型的單品通常都是比較緊身的，會讓肚子更加顯露出來，因此絕對不能挑。

6.過度設計款別買

有很多T恤類型的單品會在胸前設計蕾絲、荷葉邊、碎花、泡泡袖等等，一般人穿很容易顯土，甚至會放大身上的缺點，簡約的版型會更適合棉花糖女孩。

關鍵字：

T恤, 穿搭, 棉花糖女孩, 流行

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