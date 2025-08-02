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子瑜、Winter示範「防曬穿搭」怎麼穿　1單品清爽又有型再熱也時髦

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

炎炎夏日，如何在避免烈日炙曬的同時，保持穿搭的涼感與時髦感呢？答案就藏在這些韓國女星的穿搭之中！

今年夏天，別再只穿短袖與無袖了！薄透長袖兼具防曬功能、時尚層次並能保有清涼感，是時尚愛好者衣櫥中的夏日秘密武器。觀察韓星們Winter、禮志Yeji、韓韶禧、子瑜……的日常私服，從襯衫到罩衫，她們用薄透長袖展示了如何在高溫下實現「防曬、層次、輕盈」三效合一的穿搭哲學，提供給我們不同風格、卻同樣迷人的夏日穿搭靈感。

aespa Winter：綠色襯衫畫出雨季的存在感

Winter將一件鮮明的綠色襯衫外套，外搭在斜肩洋裝外，輕柔中帶出俐落氣場。這件襯衫以輕薄材質與大地綠色調，在朦朧雨景中自成焦點，以襯衫作為外套外搭，在夏日不僅能防曬、防風，還能防小雨。

韓韶禧：白色罩衫＋泳裝 — 沙灘的渡假感穿搭

演員韓韶禧將白色薄罩衫搭在淺藍色泳裝之外，讓人瞬間聯想到海邊的微風與陽光。罩衫的輕盈質感配合泳裝，不僅防曬又顯氣質，我們也能替換成各式的洋裝，滿滿的度假感，尤其是夏季旅行行李中不可缺少的穿搭利器。

TWICE 周子瑜：白色薄長袖 — 優雅率性的日常選擇

子瑜以白色薄長袖上衣詮釋簡約風格，剪裁合身、布料輕盈透氣，適合在城市行走，不怕曬黑。她選擇搭配丹寧長褲與卡其色帽子，呈現一種自在的休閒步調，這類薄長袖不僅能有效阻隔紫外線，還能作為冷氣房的溫差對應穿搭，實用度滿分。

ITZY 黃禮志：豹紋襯衫 × 牛仔褲 — 玩心與態度一次到位

ITZY黃禮志以豹紋襯衫作為造型亮點，內搭白色背心，下身選擇淺刷色寬鬆牛仔褲，搭配厚底涼鞋，混合街頭與休閒感。

ITZY 彩領：白色透膚襯衫 — 簡約卻不簡單的浪漫感

ITZY的彩領選擇了純白色透膚襯衫搭配黑色小可愛，散發溫柔小姐姐的氛圍，這種黑白穿搭看似極簡，卻因為服裝輕盈、自然的垂墜感，讓整體看起來格外浪漫與優雅。不論是搭配短褲、長裙或寬褲，都能輕鬆打造乾淨舒適又有防曬功能的Look。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 視覺降5度！2025夏日6韓星「白色洋裝穿搭」範本：韓韶禧、Sana從甜美到性感的百搭穿法

● 2025波點元素來襲！韓妞、法國女生都在穿的「波點風穿搭」5個靈感提案

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 防曬, 穿搭

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