HOLA夏出清千項商品最低3折起　2千元SOU．SOU涼被不到700帶回家

▲HOLA夏出清，千項商品最低3折起，京都品牌SOU．SOU聯名7月31日起，純棉涼被枕套三件組單人－明麗，原價2,280元折扣後684元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎夏日在家消暑，也能是進行空間整理、家用品換季的時機。HOLA和樂家居於8／27前，推出夏季出清優惠，主打全館精選商品最低3折起，千項品項橫跨客廳、廚房、臥室與香氛花藝區。原價2,280元的SOU．SOU純棉涼被枕套三件組，特價只要684元，直接打3折；還有多款耐熱玻璃保鮮盒最低95元起，對學生、小資族的消費者，是撿好康的好時機。

▲多用途耐熱玻璃保鮮盒系列，具備方形、長形、圓形等11款尺寸可挑選，最低不到百元即可入手。

HOLA夏特賣推出多款百元有找的耐熱玻璃保鮮盒，尺寸多樣好堆疊，標榜耐高溫、易清洗。原價119元起的保鮮盒，出清特價最低95元，約8折優惠。來自荷蘭的永續品牌Handed by也首度納入折扣範圍，主打以回收塑料製成的DIMENSIONAL雙色編織籃，結合手工質感與收納功能，從原價599元下殺至299元，等於打5折，適合放在玄關、客廳甚至嬰兒房作為居家點綴。

▲荷蘭Handed by人氣DIMENSIONAL雙色系列收納籃，手工立體編織工藝，搭配質感藤把手，讓收納成為居家風格的一部分。

澳洲品牌GLASSHOUSE、瑞典品牌Torplyktan等純淨香氛系列，全都3折起入手。以GLASSHOUSE為例，原價740元起的蠟燭，特價222元；標榜不使用石蠟與化學香精，採用天然植物蠟與精油的Torplyktan，部分款式原價1,470元，特價441元。丹麥設計品牌Ro Collection的經典花器也祭出3折特價，原價1,690元起，最低特價507元，想打造北歐感居家風格正是時候。

▲澳洲的香氛品牌GLASSHOUSE，以世界各地的嗅覺記憶為靈感，調製出米蘭午夜、京都茶花、阿馬爾菲海霧等多款經典香調，最低222元起。

▲丹麥Ro Collection家居配件夏出清最低3折入手。

日系文青控別錯過7／31起推出的SOU．SOU聯名系列優惠，包括涼被枕套組、陶瓷碗與玻璃杯等通通加入折扣。像是原價1,190元的五入陶瓷碗組，特價952元；原價1,090元的雙入玻璃杯，特價872元，限量販售、售完為止。

▲SOU．SOU聯名系列雙入玻璃杯。

▲SOU．SOU聯名系列陶瓷碗五入組。

業者表示，活動期間單筆購買三件以上商品，還能再享9折，8／7至8／27更加碼LINE好友限定「超值好運刮刮樂」，有機會抽中萬元購物金。

▲IKEA絕版品出清下殺至3折起，包括不到 2,000 元的SMÅSTAD 兒童收納組合，以及 600 元有找的 STRANDÖN 戶外折合桌椅組。（圖／品牌提供）

今年 IKEA 絕版品出清出現誠意 3 折起優惠，首推原價 6,490 元的 SMÅSTAD 兒童收納組合，3 折只要 1,990 元，設計採低檯面與外掛鉤，把衣服、玩具都收納在孩子伸手可及的位置，想訓練自主整理的爸媽可以先筆記；露營族必看 STRANDÖN 戶外折合桌椅組，從 1,799 元直降到 539 元，金屬網面加耐候烤漆，不論陽台或營區都能扛。

▲BURVIK 邊桌不到 400 元、ÖBONÄS 壁架附吸盤特價 49 元。

其他 3 折好物還有輕巧方便移動的 BURVIK 邊桌，加高邊更適合小坪數，原價 1,299 元特價 389 元、附有吸盤不用被房東唸的 ÖBONÄS 壁架附吸盤，原價 149 元，特價 49 元輕鬆入手。

▲INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅，特價 11,995 元；BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元。

除了 3 折戰區，5 折左右的熱門品仍是搶手貨。 若家裡缺一組正式餐桌椅，INGATORP／DANDERYD 延伸餐桌加四椅現特價 11,995 元，算下來等於原價不到一半，六人聚餐也夠用。BACKSÄLEN 三人座沙發現省 4,200 元，以 12,790 元帶走整張厚坐墊高背沙發；電競玩家可鎖定 MATCHSPEL 人體工學椅，特價 3,995 元就有可調節頭枕與腰靠。

▲BUMERANG 實木吊褲架，特價一支 9 元。

▲黃色兔子造型的 TJÄRLEK 蛋杯，特價 99 元。

今年 IKEA 也把「銅板價」門檻壓到更低，BUMERANG 實木吊褲架一支 9 元就能帶回家，一人限購十支；小朋友最愛的 JÄTTELIK 雷龍玩偶 99 元，家長續收也不會心疼；想幫餐桌換點新鮮感，黃色兔子造型的 TJÄRLEK 蛋杯只要 99 元就能入手。