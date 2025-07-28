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醫美術後、保養吸收差？「外泌體面膜」精準修護成新寵

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▲▼面膜。（圖／Pexels）

▲講求速效的面膜依然受消費者青睞。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

保養進入精準修護的今日，更需要準確速效的保養，而外泌體是一種源自動植物細胞分泌的極微小囊泡，相較於植萃分子體積僅有百分之一，能深入肌膚底層，換季肌膚乾癢、初老、醫美術後尤其適合使用，盤點近來很夯的外泌體面膜一次看。

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 凝時之泌抗老奇蹟面膜，26ml，1,680元。

採用蛋白纖維絨科技布膜，並蘊含9種胺基酸成分，能乘載大量精華，內含超進化激彈因子2.0，幫助肌膚補水保濕，敷完之後肌膚輪廓緊實有感。

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲提提研 雙活性外泌體賦活潤凍膜 3mL x 10片，1,050元。

主打最強保濕功能，蘊含瑞士植物性外泌體，獨特雙活性機制，能強化肌膚防禦並減少水分流失，更添加尿酸及白樺樹多醣，短時間提升肌膚含水量。

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲AKIMIA 3重泌體乾式微電流面膜 ，5片 ，900元。

搭載修護、抗老、盈潤的三重外泌體複方直達肌膚底層，使用前只需加水啟動，敷上即同步導入成分，讓每一次保養都恰到好處、精準吸收。乾式膜布的創新形式，不僅有效提升滲透效率，也大幅減少產品體積、製成用水與運輸與包材消耗。

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲簡單 積雪草外泌體修護面膜，5片，1,250元。

加入韓國專利積雪草外泌體，保留高純度活性，有效深層修護強化屏障；羥基積雪草苷與積雪草HPL萃取、有效舒緩乾燥與泛紅，穩定膚況，提升肌膚透亮感，富含多醣體的茉香銀耳萃取，能幫助肌膚含水量。

關鍵字：

保養, 外泌體, 面膜, 護膚, 肌膚, 東森自然美

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