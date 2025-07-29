「5個習慣」幫你吸引好運　主動幫人其實是種能量交換

▲幫助朋友形成一種正向循環。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

離成功總是臨門一腳，好希望能夠多點好運氣，不過好運可不是憑空而來，是你每天的選擇與行動積累出來的氣場，5個習慣讓你吸引好運，從今天就開始試試看！

#勤整理讓環境乾淨有序

凌亂的環境容易讓心情煩躁、思緒混亂，無形中阻礙好運氣的流動。每天花10分鐘清理桌面、丟掉不需要的東西，讓空間「乾淨有餘裕」，才能容納新機會進來。

#每天對自己說一句「肯定的話」

運氣其實來自內心的能量。每天早上對著鏡子對自己說一句肯定自己的話，像是我值得擁有什麼好事，會讓行動與態度不自覺朝向正向發展，吸引貴人與好事靠近。

#將「感恩」變成習慣

每天記錄3件讓你感到感謝的小事，即使只是「今天天氣很好」、「早餐很好吃」，這會讓你的思想轉為感恩豐盛，而不是總在抱怨，這樣的人磁場自然會更好。

#主動幫助他人，種下好因緣

好運其實是一種能量交換。當你主動釋出善意與幫助，會讓周遭的人對你產生正向回饋，形成「人際好循環」，未來當你需要幫助時，好運自然回流到你身上。

#改掉「只想不去做」的習慣

好運從來不會眷顧只會想、不願行動的人。你只要願意踏出第一步，行動的能量會帶動運氣的轉變，願意行動的人，運氣都不會太差。