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LE CREUSET夏季特賣3折起　破2萬元炒鍋7200元帶回家

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▲LE CREUSET夏季特賣3折起。（圖／品牌提供）

▲LE CREUSET夏季特賣3折起，本次主打是繽紛色調的夏季款式。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

主打美學、料理一鍋到底的法國鍋具品牌LE CREUSET，近期舉辦年度特賣會，今夏規模比以往更大，不只北高兩地同步開跑，價格也下殺3折起。原價破2萬元的經典鐵鍋，直接下殺至7,200元，經典圓鍋、媽咪鍋、愛心鍋等熱門款也都列入特惠清單。活動分別於7／27至8／8在高雄夢時代、7／29至8／3在台北忠孝SOGO舉行，超過萬件商品一次出清，鍋具迷或新婚族正是入手好時機。

▲LE CREUSET夏季特賣3折起。（圖／品牌提供）

特賣會現場主打繽紛夏日色系，日常使用的烤盤、沙拉盤、瓷器配件，還是具收藏價值的經典圓鍋、花型淺盤、媽咪鍋等通通有優惠。台北場7／29限定的「中式鐵炒鍋36cm櫻桃紅」，原價23,550元，限量5組特價7,200元；同日早餐碗盤組（松露棕）特價750元，也相當親民。南部場在高雄夢時代登場，多款商品也是3折起，越逛越有小確幸。

▲LE CREUSET夏季特賣3折起。（圖／品牌提供）

除了每日限定款，明星常態熱銷商品同步折扣出清，包括加勒比海藍圓鐵鍋24cm，原價17,120元，特價6,506元；經典火焰橘的淺底鐵鍋26cm，原價15,000元，出清價5,700元；迷你隔熱墊、馬克杯等配件則幾百元就能帶走。品項涵蓋鍋具、瓷器、矽膠廚具等，顏色與尺寸選擇豐富，不論是要補齊家中廚具或挑選禮品，都能找到實用又賞心悅目的品項。

▲LE CREUSET夏季特賣3折起。（圖／品牌提供）

業者表示，特賣會還提供「滿額現金折抵」優惠，單筆消費滿1萬元現折500元，滿3萬元現折2,000元，越買越划算。部分限量商品每日數量有限，售完為止，不提供退換貨與宅配服務，建議民眾選購前確認商品細節與現場存貨狀況。

▲HOLA夏出清。（圖／品牌提供）

▲HOLA夏出清，千項商品最低3折起，京都品牌SOU．SOU聯名7月31日起，純棉涼被枕套三件組單人－明麗，原價2,280元折扣後684元。（圖／品牌提供）

炎炎夏日在家消暑，也能是進行空間整理、家用品換季的時機。HOLA和樂家居於8／27前，推出夏季出清優惠，主打全館精選商品最低3折起，千項品項橫跨客廳、廚房、臥室與香氛花藝區。原價2,280元的SOU．SOU純棉涼被枕套三件組，特價只要684元，直接打3折；還有多款耐熱玻璃保鮮盒最低95元起，對學生、小資族的消費者，是撿好康的好時機。

▲HOLA夏出清。（圖／品牌提供）

▲多用途耐熱玻璃保鮮盒系列，具備方形、長形、圓形等11款尺寸可挑選，最低不到百元即可入手。

HOLA夏特賣推出多款百元有找的耐熱玻璃保鮮盒，尺寸多樣好堆疊，標榜耐高溫、易清洗。原價119元起的保鮮盒，出清特價最低95元，約8折優惠。來自荷蘭的永續品牌Handed by也首度納入折扣範圍，主打以回收塑料製成的DIMENSIONAL雙色編織籃，結合手工質感與收納功能，從原價599元下殺至299元，等於打5折，適合放在玄關、客廳甚至嬰兒房作為居家點綴。

▲HOLA夏出清。（圖／品牌提供）

▲荷蘭Handed by人氣DIMENSIONAL雙色系列收納籃，手工立體編織工藝，搭配質感藤把手，讓收納成為居家風格的一部分。

澳洲品牌GLASSHOUSE、瑞典品牌Torplyktan等純淨香氛系列，全都3折起入手。以GLASSHOUSE為例，原價740元起的蠟燭，特價222元；標榜不使用石蠟與化學香精，採用天然植物蠟與精油的Torplyktan，部分款式原價1,470元，特價441元。丹麥設計品牌Ro Collection的經典花器也祭出3折特價，原價1,690元起，最低特價507元，想打造北歐感居家風格正是時候。

▲HOLA夏出清。（圖／品牌提供）

關鍵字：

特賣會, LECREUSET, 鍋具, 美學, 優惠

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