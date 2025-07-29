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中壢人周末新去處！在地獨家炒河粉、台中人氣甜點進駐大江購物中心

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▲桃園大江購物中心新櫃。（圖／業者提供）

▲大江購物中心上半年引進近70家新櫃。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導 

大江購物中心近期換上新氣象，不只店裝、品牌煥新，光是今年上半年就引進69家新櫃，這波擴櫃潮也帶來不少餐飲新亮點。包括桃竹苗首間泰式炒河粉專賣店「BO BO THAI」創意河粉與泰式串燒，還有台中的人氣甜點「根號拾」快閃登場，芒果波士頓派一開賣就被掃貨。讓不想跑太遠、又想換換口味的在地人輕鬆嚐鮮。

▲桃園大江購物中心新櫃。（圖／業者提供）

▲台中超人氣甜點「根號拾」芒果系列蛋糕。

「BO BO THAI」是瓦城集團旗下的新品牌，強調泰式街頭靈感，菜色從香辣炒河粉到金黃酥脆的街頭串燒都走「不無聊」路線。東南亞風格店面設計，氣氛輕鬆不拘謹。現在只要桃園市民出示市民卡或身分證，平日內用滿1,200元就送價值168元的「黃金鮮蝦棒」，很適合呼朋引伴來試菜。

另外也呼叫甜點控！台中「根號拾」這次以快閃形式進駐，主打的芒果波士頓派新鮮甜美，活動期間只要購買芒果系列波士頓派，就送品牌保冷袋。對於周邊民眾來說，不用南下也能吃到話題甜點。

▲桃園大江購物中心新櫃。（圖／業者提供）

除了美食外，大江購物中心上半年新增的69家新櫃也涵蓋了運動、女裝、美妝與家電等多種品項。  例如ISPO+運動選品店進駐，集結法國HOKA、瑞士ON昂跑等品牌，運動鞋迷可以趁機試穿選購。日系女裝方面，包括LOWRYS FARM、Global Work正式開幕，走百搭路線，搭配anySiS x steppi的日本針織鞋，剛好能一次完成整套穿搭。

▲桃園大江購物中心新櫃。（圖／業者提供）

因應炎熱天氣，大江也設置涼感專區，包括SHISEIDO安耐曬防曬露、Xiaomi直流風扇、日系遮陽傘等夏季必備單品也都有折扣價。像是小米風扇原價2,495元、特價2,295元，安耐曬經典款也下殺近9折。全館還有大家電單筆滿萬現折400、小家電滿5,000折200的現場回饋，剛好可搭上換季需求。

▲桃園大江購物中心新櫃。（圖／業者提供）

▲UNIARTS吉伊卡哇聯名降溫傘。

業者表示，「Fun肆一夏」活動從7／25持續到8／7止，針對各業種推出不同的消費滿額贈回饋，包括大家電當日單筆滿萬元現抵400元、小家電單日單筆滿5,000元現抵200元。並加碼聯名卡消費回饋，即日起至七月底，於館內指定餐飲品牌消費滿1,000元，即可回饋電子現金券120元（每卡每月最高回饋480元）。

▲桃園大江購物中心新櫃。（圖／業者提供）

桃園華泰名品城今夏推出主題檔期，把購物優惠、餐飲新櫃和戶外活動綁成一站式體驗。華泰名品城以「呼拉盛夏 ALOHA Summer Fiesta」營造濃濃夏威夷風，活動延伸至 8 月底，暑假想撿折扣或純粹找地方消暑，都有充足理由出門走一趟。

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

▲華泰名品城夏日夏威夷造景。（圖／業者提供）

華泰名品城的夏季推出「呼拉盛夏 ALOHA Summer Fiesta」檔期，即起持續至 8／31，園區在一期與三期廣場擺上扶桑花牆、衝浪板與巨型鳳梨座椅，晚上還有霓虹燈點亮，濃濃夏威夷風情，白天夜晚都能拍出度假感照片。8 月假日有「美味快餐聚落音樂夜」，逛街之餘多了現場演唱與小吃啤酒的選擇。

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

此外，改裝四個月的一期二樓美食街同步回歸，18 家品牌一次到位，包含桃園首店「麵屋一燈」獨家販售海膽扇貝雞豚拉麵，7／7 至 7／13 日到店還能抽第二碗半價券。老董牛肉麵、開丼、韓姜熙的小廚房與迷客夏 plus 也在新名單中，滿足日式拉麵到台式甜品各種口味。  園區內近期進駐 John Varvatos，加上 Marc Jacobs 即將開幕，以及北台灣最大 adidas Outlet 與 POP MART，讓原有的三期年輕潮流區域更完整。

▲華泰名品城夏日造景。（圖／業者提供）

關鍵字：

美食, 甜點, 桃園, 大江購物中心, 新櫃, BO BO THAI, 根號拾, 中壢

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