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Jennie愛牌墨鏡CHIMI台灣買得到　韓星最愛STAND OIL戴上時髦顯臉小

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夏日墨鏡推薦！Kendall Jenner、Jennie愛牌CHIMI台灣買得到，韓星最愛STAND OIL戴上時髦顯臉小

▲Jennie、KendallJenner墨鏡愛牌正式登台。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

夏日陽光太熱情，想要遮陽順便凹造型，當然少不了「顏值與功能兼具」的墨鏡了！兩大時尚話題品牌強勢來襲，讓購物慾瞬間飆升，無論是想遮太陽還是遮熬夜的黑眼圈，這波夏日墨鏡推薦必筆記！

KendallJenner、Jennie私著愛牌！CHIMI正式登台

來自瑞典的時尚眼鏡品牌CHIMI正式進駐台灣市場，以簡約不凡的設計語彙與細膩工藝，迅速成為國際時尚圈矚目焦點，更是眾多時尚名人的私著愛牌，包括歐美巨星Hailey Bieber、Kendall Jenner、韓星BLACKPINK Jennie等皆多次配戴。

夏日墨鏡推薦！Kendall Jenner、Jennie愛牌CHIMI台灣買得到，韓星最愛STAND OIL戴上時髦顯臉小

▲（左）Jennie、（右）Hailey Bieber。（圖／品牌提供）

夏日墨鏡推薦！Kendall Jenner、Jennie愛牌CHIMI台灣買得到，韓星最愛STAND OIL戴上時髦顯臉小

▲Kendall Jenner。（圖／品牌提供）

CHIMI本次登台特別引進品牌兩大主推系列CODE與CORE，呈現經典鏡框在當代語境下的全新風貌。風格鮮明的CODE系列，以流線橢圓框型搭配纖細鏡腳，展現輕盈俐落的美學語言。結構乾淨、線條洗鍊，輕巧易戴，能自然融入各種日常穿搭之中，是Kendall Jenner私下造型中的標誌性配件之一，近期更由TWICE成員娜璉於台灣公開亮相時配戴，引發熱議。

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▲CHIMI墨鏡是Kendall Jenner私下造型中的標誌性配件之一。（圖／品牌提供）

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▲CODE系列墨鏡。（圖／品牌提供）

CORE系列則透過十二種洗鍊框型與俐落剪裁，重新定義日常眼鏡的風格語彙。每副鏡框皆經過厚薄與曲線的精細調整，並融入斜切線條、線性鏡腳與銳角鏡腿尾端等設計細節，展現進階風格感。全系列也推出多種低調溫潤的土壤色調，提供更豐富且個性化的配戴選擇，呼應極簡卻不單調的設計哲學。

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▲CORE系列墨鏡。（圖／品牌提供）

韓星最愛STAND OIL推全新太陽眼鏡系列

以極簡風格與高實穿性迅速竄紅的韓國設計師品牌STAND OIL，憑藉俐落設計與高質感用料，深受許多韓星喜愛，在韓流時尚圈快速累積高人氣。全新「25 HOT SUMMER COLLECTION」首度推出的太陽眼鏡系列，維持一貫俐落線條與中性美感，完美詮釋品牌「簡約卻有態度」的夏日風格哲學！

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▲STAND OIL首度推出太陽眼鏡。（圖／品牌提供）

全新登場的Day Glare太陽眼鏡採用份量感十足的橢圓大框鏡面，搭配鏡腳處別緻的愛心鉚釘細節，展現摩登又不失可愛的個性態度；無論日常佩戴或度假造型，皆能輕鬆駕馭。

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▲Day Glare Sunglasses／3,460元。（圖／品牌提供）

另一款Curved Glow太陽眼鏡則將方框設計與流線型護目鏡元素巧妙融合，不僅可作為遮陽工具，也能作為頭飾搭配，高活用度成為今年夏日「最值得投資的時尚單品」之一。

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▲Curved Glow Sunglasses／3,460元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 墨鏡, 太陽眼鏡, CHIMI, STAND OIL

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