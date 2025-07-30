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RICHARD MILLE官方認證二手錶香港開賣　翻新享兩年保固

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▲▼Rolex,RM 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE官方認證二手錶店Value of Time第二家精品店於香港揭幕。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE官方認證二手錶店Value of Time（VOT）繼2020年在新加坡開設首家店後，近日第二家VOT前進香港，於灣仔區太古廣場5座開設約38坪的RICHARD MILLE二手錶精品店，讓貴客能在現代感與人文氛圍的沈浸式空間自在賞錶，每一只從VOT售出的腕錶均經RICHARD MILLE製錶工坊培訓的資深製錶師嚴格評估、認證及修復，提供最高規格保障。

▲▼Rolex,RM 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE官方認證二手錶店Value of Time售出的腕錶都經過專業技師執行全面檢測、維修與翻新流程。

在金字塔尖端收藏家中炙手可熱的RICHARD MILLE，早已洞察高端二手腕錶市場的蓬勃需求，於亞洲開設官方認證二手腕錶的單一品牌VOT精品店，顧客在此購得的二手RICHARD MILLE腕錶都經過翻新流程，可獲享兩年國際保固
服務、專屬保養手冊、全新錶帶與錶盒。在香港店開幕之際，品牌特別推出全新「Tourbillon Room」（陀飛輪廳），在現有內部服務中心之上提供更高規格的體驗服務，工藝水準可達瑞士Les Breuleux的RICHARD MILLE製錶工坊。

▲▼Rolex,RM 。（圖／公關照）

▲位於香港的RICHARD MILLE官方認證二手錶店Value of Time呈現兼具現代感與人文氛圍的沈浸式空間。

▲▼Rolex,RM 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE 2019年推出的RM 62-01 ACJ 陀飛輪振動鬧鈴腕錶。

勞力士（Rolex）也自2022年起推行中古錶認證腕錶，僅限勞力士特約零售商出售，每一只參與中古錶認證計劃的錶都送回總部經過嚴格的真品鑑定，從錶殼到錶帶再到機芯經過拆解檢查，年代較久遠的錶款仍可憑藉品牌數十年來妥善保管的原廠替換部件，使其恢復原始狀態，隨附勞力士中古錶認證「Rolex Certified Pre-Owned」印章，以及認證中古錶保用證可保證腕錶正常運轉，享有兩年保固，目前台灣尚未有勞力士中古錶認證經銷商，最近購買地為香港的東方表行。

▲▼Rolex,RM 。（圖／公關照）

▲勞力士認證的2002年Oyster Perpetual Datejust 36腕錶。（圖／勞力士提供，以下同）

▲▼Rolex,RM 。（圖／公關照）

▲勞力士中古錶認證計劃的每只中古錶都必須送回品牌的工坊，接受嚴格的真品鑑定。

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關鍵字：

RICHARD MILLE, Rolex, 勞力士

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