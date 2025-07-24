流星劃過錶面好浪漫　積家點綴盛放牡丹更貴氣

▲章子怡佩戴積家Rendez-Vous Shooting Star約會系列流星腕錶玫瑰金鍊帶款。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）集精湛製錶實力與裝飾工藝技術於一身，代言人章子怡所戴的最新力作Rendez-Vous Shooting Star約會系列流星腕錶即是代表作，研發配備流星機械裝置的734型自動上鍊機芯，啟動流星功能時，藍寶石水晶面盤下方第二層圓盤會開始旋轉，當流星掠過面盤上半部時，鏤空部分便會顯露出面盤第三層固定圓盤上呈現閃亮漸變效果的銀色金屬材質，巧妙呈現流星劃過夜空的景象。





▲搭配藍色鱷魚皮錶帶的積家Rendez-Vous Shooting Star約會系列流星腕錶。

Rendez-Vous Shooting Star約會系列流星腕錶除了動態設計巧妙，積家華美的裝飾工藝也令人驚艷，章子怡佩戴的玫瑰金鍊帶錶，於三層結構面盤的最上層綴以微繪粉紅彩漆牡丹花，在流星功能未啟動時巧妙隱藏流星；搭配藍色鱷魚皮錶帶的玫瑰金錶則裝飾藍色彩漆牡丹圖案，盛放姿態增添華美氣息，兩種款式各限量10只。





▲Arceau Hermès Locomotion腕錶生動圖案來自法國設計師兼導演Ugo Bienvenu為愛馬仕創作的Hermès Locomotion絲巾圖案。（圖／愛馬仕提供）

愛馬仕（HERMÈS）最新工藝腕錶Arceau Hermès locomotion，充滿未來主義和波普藝術風格的圖案來自法國設計師兼導演Ugo Bienvenu為愛馬仕創作的Hermès Locomotion絲巾圖案，為呈現細膩層次感，遠方的愛馬仕總店繪製於藍寶石水晶錶盤底側，店鋪旁的道路與駿馬造形交通工具則被繪製於水晶錶盤上，而左上方飛在半空中的駿馬飛行器與騎士繪於拱形藍寶石水晶錶鏡的內側，展現宛如透視畫的效果。

