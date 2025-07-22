IWC藍色陶瓷飛行錶迷人　清新色來自TOP GUN教官T恤

▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「Miramar」 特別版限量發行1,000只，410,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

清新色調在夏日格外討喜，予人硬派風格印象的IWC（萬國表）獻上驚喜，與Pantone®攜手開發靈感來自TOP GUN教官在飛行服下所穿淺藍色T恤的全新淺藍色調陶瓷，運用在全球限量1,000只的飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「Miramar」特別版，同時將此「TOP GUN Miramar」藍色應用在新款飛行員系列計時精鋼腕錶41的面盤上，兩款新錶均配有同色系的橡膠錶帶，展現迷人色彩美學。





▲IWC首次把Pantone®色彩應用到精鋼腕錶上，打造淺藍色面盤的飛行員系列計時腕錶41，220,000元。

IWC近年來致力研發不同色調陶瓷腕錶，顏色靈感均來自海軍航空領域，並與Pantone®合作研發，包括「Mojave Desert（莫哈韋沙漠」）」、「Lake Tahoe（太浩湖）」、「Woodland（森林地）」、「Oceana （海軍藍）」及「Jet Black（曜黑色）」等，最新色「TOP GUN Miramar」源自TOP GUN教官在飛行服下所穿的淺藍色T恤，完美運用在搭載69000型機芯的飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶41「Miramar」陶瓷特別版與飛行員系列計時腕錶41腕錶，前者搭配鐫刻經典的「TOP GUN」標誌鈦金屬底蓋，精鋼款則配備透明底蓋 。





▲HUBLOT Big Bang Unico 薄荷綠陶瓷計時碼錶744,000元，Big Bang One Click薄荷綠陶瓷鑽錶（右）540,000元。（圖／HUBLOT提供）

HUBLOT（宇舶）亦是高科技陶瓷領域的先驅，多年來已發表許多色彩亮麗的陶瓷錶款，今夏創造出腕間專屬的「涼感美學」腕錶，推出當今錶壇最熱門的色彩--Big Bang Unico 薄荷綠計時碼錶與 Big Bang One Click 薄荷綠陶瓷鑽錶，呈現柔霧色澤與細膩質感，為炎夏穿搭增添一抹優雅。

