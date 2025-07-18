歐米茄潛水錶黑橘配吸睛　不只好看也為安全性

▲歐米茄海馬潛水300米系列42毫米不鏽鋼鍊帶錶，215,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）過去20年以來將充滿朝氣的橘色帶入潛水錶設計，不僅為錶款增添活潑氣息，更是為了提升水下能見度與安全性，今年品牌將此亮眼色彩運用在海馬潛水300米系列中，推出兩款鮮明的黑橘配色新錶，一款搭配不鏽鋼霧面金屬米蘭鍊帶與摺疊錶扣，另一款不鏽鋼錶則配有一體成型的橘色橡膠錶帶，滿足不同風格的藏家。





▲歐米茄海馬潛水300米系列42毫米錶搭配橘色橡膠錶帶，204,000元。

新款海馬潛水300米腕錶承襲1993年以來的經典設計元素，包括10時方向的排氦氣閥門、波浪形錶圈邊緣與護橋錶冠設計，以及白色Super-LumiNova超螢光塗層潛水刻度，而黑色鋁質面盤的鍍銠鏤空指針與時標，皆覆以白色 Super-LumiNova 超螢光塗層，於昏暗環境中可散發藍光；此外，從透明錶背可欣賞內載的歐米茄8806同軸擒縱大師天文台認證機芯。





▲Blancpain為女性打造的38毫米五十噚潛水自動腕錶 ，摺疊扣錶帶款1,014,000元。（圖／Blancpain提供）

Blancpain五十噚潛水錶在錶界同樣赫赫有名，1953年品牌推出第一只五十噚潛水自動錶，寫下全球首款專為潛水錶而生機械錶的歷史，傳承至今不斷進化，已陸續推出45毫米與42毫米款式，深受專業潛水人士、軍事單位與藏家喜愛，今年更為女性打造全新38毫米五十噚潛水自動腕錶 ，搭配珍珠母貝面盤，展現優雅運動風。

