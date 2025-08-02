暑氣全消！6間好拍又好吃冰品必收藏　布丁芒果、滿滿水果山

文／MENU美食誌

夏天來了，清涼的冰品怎麼能錯過？本篇精選全台6間超人氣消暑冰品名店，從浮誇系水果山、綿密雪花冰，到創意爆棚的限量冰品，不只好吃還超好拍，讓你一口消暑、一秒愛上！

昭和浪漫洗濯屋

台北市大同區

店家採用木質地板，保留了傳統木製老房的格局，以大量古董營造出日本大正的浪漫風格，主要提供霜淇淋、飲料及甜點，推薦紅心芭樂霜淇淋。

▲昭和浪漫洗濯屋。（圖／美食客覓時提供）

浪花丸 かき氷·島食

花蓮縣花蓮市

日本沖繩琉球風的佈景設計，採用當日現煮的配料，煮出美味又健康的甜品。除了冰品也有紅豆湯以及咖啡可以選擇。推薦北海白熊君、八重山彩熊君。

▲浪花丸 かき氷·島食。（圖／美食客charles_0516 蕭蕭提供）

東海何媽媽冰店

台中市龍井區

台中超夯浮誇系列冰品推薦！超滿大塊芒果，份量十足，四個人吃一碗都不是問題！整體超讚！

▲東海何媽媽冰店。（圖／美食客菜菜茶提供）

陳秋剛綿綿冰

新北市新莊區

各式新鮮當季純水果製作的綿綿冰！口感清爽帶冰沙感，毫無膩口感，推薦新鮮芒果搭配綿綿冰。

▲陳秋剛綿綿冰。（圖／美食客SAGA提供）

朝日夫婦

新北市淡水區

店面不大，有著海邊度假小屋的氛圍，提供的日式刨冰雖然只有簡單幾款，但每樣都非常美味，特別推薦淡水夕日和ESPUMA宇治金時。

▲朝日夫婦。（圖／美食客LiLi提供）

花毛かき氷喫茶

台中市/南屯區

台中人氣日式刨冰店，店內質感文青風格。推薦芒果牛奶冰，吃起來很清爽很好拍，酸甜清爽無比！

▲花毛かき氷喫茶。（圖／美食客簡郡郡提供）



延伸閱讀

享受高級奢華貴婦下午茶，讓你擁有滿滿的幸福值！



※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。