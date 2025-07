雷達表網球錶4條錶帶隨心換　顏色巧妙呼應不同賽場

▲雷達表Captain Cook 庫克船長系列X網球40周年限量套組,86,500元。(圖/Rado提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

瑞士腕錶品牌雷達表(Rado)自1985年首次成為瑞士格施塔德公開賽的官方計時夥伴以來,與國際網壇攜手走過40年,為紀念這段深厚淵源,特別推出全球限量1985套的Captain Cook 庫克船長系列X網球40周年限量套組,面盤細節設計巧妙呼應網球比賽元素,並隨錶附上3款可隨心更換的草地綠、紅土橘、硬地藍的NATO風格織帶,錶帶色彩正是呼應3種不同網球賽場。





▲雷達表Captain Cook 庫克船長系列X網球40周年限量錶可自由換上NATO風格織帶。

Captain Cook 庫克船長系列X網球40周年限量錶採用拋光精鋼錶殼與環形拉絲電漿高科技陶瓷旋轉錶圈,搭配金屬釕色漸變至白色面盤,重現球場上光影流轉之感,而秒針尖端與3、6、8、12點時標塗覆亮黃色 Super-LumiNova® 夜光塗層,對應網球比賽計分的 15、30、40 與 Game;錶背鐫刻「LIMITED EDITION, ONE OUT OF 1985」標記,並結合草地、紅土與硬地紋理壓印,讓佩戴者立刻聯想到賽場。搭載具80小時動力儲存的Rado R763自動上鍊機芯,防水300米。





▲網球名將喬科維奇為HUBLOT品牌大使。(圖/HUBLOT提供,以下同)

HUBLOT(宇舶)自2021年簽下網球名將喬科維奇後,旗下錶款成為他日常與榮耀時刻不可或缺的重要配件,品牌更為他打造全球限量100只的Big Bang Unico 喬科維奇計時碼錶,以高韌性碳纖維融合他於2023 賽季使用過的 25 支網球拍與 32 件球衣,呈現兼具紀念性與機能性的複合材質打造腕錶,而UNICO機芯也輕量化,減重27%,因此整只腕錶重量僅 49.5 克,比一顆網球還輕盈。





▲HUBLOT Big Bang Unico喬科維奇計時碼錶,1,712,000元。