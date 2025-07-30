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雷達表網球錶4條錶帶隨心換　顏色巧妙呼應不同賽場

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▲▼Rado,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook 庫克船長系列X網球40周年限量套組，86,500元。（圖／Rado提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌雷達表（Rado）自1985年首次成為瑞士格施塔德公開賽的官方計時夥伴以來，與國際網壇攜手走過40年，為紀念這段深厚淵源，特別推出全球限量1985套的Captain Cook 庫克船長系列X網球40周年限量套組，面盤細節設計巧妙呼應網球比賽元素，並隨錶附上3款可隨心更換的草地綠、紅土橘、硬地藍的NATO風格織帶，錶帶色彩正是呼應3種不同網球賽場。

▲▼Rado,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook 庫克船長系列X網球40周年限量錶可自由換上NATO風格織帶。

Captain Cook 庫克船長系列X網球40周年限量錶採用拋光精鋼錶殼與環形拉絲電漿高科技陶瓷旋轉錶圈，搭配金屬釕色漸變至白色面盤，重現球場上光影流轉之感，而秒針尖端與3、6、8、12點時標塗覆亮黃色 Super-LumiNova® 夜光塗層，對應網球比賽計分的 15、30、40 與 Game；錶背鐫刻「LIMITED EDITION, ONE OUT OF 1985」標記，並結合草地、紅土與硬地紋理壓印，讓佩戴者立刻聯想到賽場。搭載具80小時動力儲存的Rado R763自動上鍊機芯，防水300米。

▲▼Rado,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲網球名將喬科維奇為HUBLOT品牌大使。（圖／HUBLOT提供，以下同）

HUBLOT（宇舶）自2021年簽下網球名將喬科維奇後，旗下錶款成為他日常與榮耀時刻不可或缺的重要配件，品牌更為他打造全球限量100只的Big Bang Unico 喬科維奇計時碼錶，以高韌性碳纖維融合他於2023 賽季使用過的 25 支網球拍與 32 件球衣，呈現兼具紀念性與機能性的複合材質打造腕錶，而UNICO機芯也輕量化，減重27%，因此整只腕錶重量僅 49.5 克，比一顆網球還輕盈。

▲▼Rado,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico喬科維奇計時碼錶，1,712,000元。

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關鍵字：

Rado, 雷達表, HUBLOT, 宇舶

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