濱崎步Dior丹寧裝俏麗登台　MIKIMOTO珍珠長鍊與潘瑋柏撞同款

▲濱崎步睽違10年來台，一身Dior牛仔勁裝配豹紋頭巾很亮眼。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

46歲日本歌姬濱崎步昨（30日）晚間抵台，將於本周五、六在台北小巨蛋舉行亞洲巡演「A I am ayu -ep.Ⅱ-」，睽違10年訪台的她依然亮麗，全身上下都是一線精品，身穿Dior丹寧裝，帽子上綁著她熱愛的豹紋圖案絲巾，首飾也很搶眼，戴著鑽錶與MIKIMOTO珍珠項鍊，展現天后氣勢。





▲濱崎步戴著MIKIMOTO與Chrome Hearts聯名的珍珠長鍊，疊搭珍珠頸鍊。（圖／翻攝a.you IG）

昨晚濱崎步踏進機場入境大廳，見到大批接機TA（粉絲名稱），讓她又驚又喜，開心與粉絲們打招呼，她上保母車後上傳IG影片謝謝粉絲的熱情，透露本來想和大家拍照並簽名，但由於來的TA比她預期的多，基於安全因素只能請粉絲諒解，她誠懇的模樣打動人，胸前的珍珠長鍊也跟著搶鏡了。

▲潘瑋柏也收藏同款MIKIMOTO與Chrome Hearts聯名項鍊。（圖／翻攝willpan23 IG）

濱崎步所戴的珍珠長鍊為MIKIMOTO與高端銀飾品牌Chrome Hearts聯名之作， Akoya珍珠長鍊搭配Chrome Hearts標誌性的白金十字架墜飾，吊墜長度可根據個人喜好調節，潘瑋柏也收藏同款，除了珍珠長項鍊，濱崎步同時疊搭珍珠頸鍊，她果然是時尚教主，搭機裝扮也相當講究。

