爆紅「潦草化妝法」畫法公開　遮瑕膏＋腮紅棒就能快速出門還超好看

想要快速完成一個既自然又精緻的妝容嗎？近期小紅書爆紅的「潦草化妝法」，靠著幾款小巧必備的彩妝單品，就能打造出彷彿天生好膚質的「偽素顏」妝感！不需要繁瑣步驟，只要用對工具與技巧，遮瑕、修飾、腮紅一次搞定。輕鬆擁有微醺感紅潤雙頰與乾淨無瑕底妝，讓你看起來像是天生肌膚狀態超好，輕鬆拿捏高顏值！重點是早上能多睡10分鐘沒問題，通勤上班族一定要學會。

「潦草化妝法」Step 1：輕點遮瑕或滋潤型粉底，營造臉部立體感

準備比膚色亮一階的遮瑕膏或是滋潤質地的粉底液。輕輕點在需要增加澎潤與光澤的位置，例如眼下三角區、法令紋凹陷處、鼻翼兩側與下巴中央。這些區域「澎起來」才會讓整體五官更立體，看起來年輕有精神。

▲先用遮瑕或滋潤型粉底營造臉部立體感。（圖／廖怡婷攝）

「潦草化妝法」Step 2：膏狀腮紅營造「微醺紅暈」

選擇好推抹的膏狀腮紅，用指腹或刷具點在鼻樑中段、鼻頭與雙頰。

小技巧：臉頰可以下手重一點，因為之後會再被拍開融合，不用擔心一開始太紅，因為拍開後都會很自然，跟粉底一起上妝能讓肌膚像是從內透到外面的天生好氣色。

▲膏狀腮紅上在鼻樑中段、鼻頭與雙頰。（圖／廖怡婷攝）

「潦草化妝法」Step 3：雙工具分區拍開，避免顏色打架

準備兩個美妝蛋或粉撲，一個專門用來拍開遮瑕或粉底，另一個則專門用來暈染腮紅。遮瑕歸遮瑕、腮紅歸腮紅，避免把顏色混在一起，才能保有清透乾淨的妝效。

▲用雙工具分區拍開遮瑕與腮紅。（圖／廖怡婷攝）

「潦草化妝法」Step 4：營造「從肌底透出的紅暈」

完成後，用剛才拍過遮瑕的粉撲，輕輕拍壓腮紅位置。這樣能把腮紅顏色與底妝稍微柔焦化，營造「從肌底透出的紅暈」，讓妝效更細膩自然。比起底妝後再上腮紅會更好看，也不會顯得妝太濃。

▲拍過遮瑕的粉撲可再輕壓腮紅位置營造紅暈。（圖／廖怡婷攝）

「潦草化妝法」Step 5：眼頰唇同色，溫柔又減齡

想讓妝容更和諧，可以將腮紅也輕點於眼皮，作為眼影底色，一樣用粉撲輕輕拍開或者用眼影刷做大面積暈染。最後搭配同色系唇膏，達到「眼頰唇同色」的自然氛圍妝，既溫柔又減齡。整個完妝速度非常快，很適合趕時間的通勤上班族。

▲眼頰唇同色溫柔又減齡。（圖／廖怡婷攝）

推薦彩妝：NARS 高調炫色眼頰棒

這款最新的眼頰棒絕對是鐵粉必收單品，擁有霧光柔焦妝效與乳霜轉粉質地，絲滑服貼、一抹霜狀質地瞬間化為柔霧粉體，不和底妝打架；輕疊遮瑕有效柔化細紋與瑕疵，打造無瑕輕盈的自然氣色。全系列12款高飽和度色選，專為眼、頰設計，滿足多變妝容需求。隨身好攜帶的尺寸在你出門旅行、出差都能成為快速補氣色好夥伴！

▲NARS 高調炫色眼頰棒 8g／1,350元。（圖／廖怡婷攝）

▲亞洲推薦色選為ORGASM CRAVE蜜桃香檳、BEHAVE杏桃玫瑰。（圖／品牌提供）

推薦彩妝：NARS 妝點甜心遮瑕蜜

這款遮瑕蜜連Hailey Bieber也愛用！獨家成分中藥厚朴萃取能有效減少泛紅；礦物修飾粉末、柔光礦物粉質，輕盈保濕、層層堆疊不卡粉，絲緞質地完美延展貼合肌膚，局部修飾提升立體感和肌膚明亮度。亞洲推薦色#VANILLA白皙粉膚色、#CUSTARD自然偏黃膚色。

▲NARS 妝點甜心遮瑕蜜 共19色 6ml／1,200元。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

推薦彩妝：Muzigae Mansion 透明顏料罐光澤液體腮紅露

Muzigae Mansion全新上市透明顏料罐光澤液體腮紅露#千金腮紅，質地如水彩般服貼，一抹即現澎潤光澤與輪廓提亮感，不遮蓋膚質，反而讓臉部線條更加俐落乾淨。從蘋果肌的自然圓潤，到太陽穴的上提感，光澤會隨著肌膚移動而流轉，一拍即有立體雕塑感，宛如做了微整般自然澎潤。

▲Muzigae Mansion 透明顏料罐光澤液體腮紅露／520元。（圖／品牌提供）

推薦彩妝：killit 一筆無瑕 校色遮瑕粉底液

由韓國時髦設計品牌Muzigae Mansion母公司打造，韓妞都在用的「校色遮瑕粉底液」熱賣瘋搶中！killit的遮瑕粉底液被譽為「忙碌女孩的底妝救星」，一瓶集合遮瑕、校色、妝前控油三效合一，不只能當底妝打底，也能針對黑眼圈、泛紅與暗沉部位進行精準修飾。獨特的不鏽鋼刮棒設計，輕鬆控制用量，塗抹不卡手、不沾手。添加三重養膚保濕成分，上妝同時維持肌膚潤澤，妝效自然不厚重。

▲killit 一筆無瑕 校色遮瑕粉底液／450元。（圖／品牌提供）

