LIFE經典／IKEA宣布進軍智慧家庭市場　不是科技掛也能輕鬆上手

▲IKEA宣布積極進軍智慧家庭市場，新推出20款產品均支援智慧裝置。（圖／翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

智慧家庭在全球逐漸升溫，但離全民普及始終還有一段距離。對多數人來說，智慧科技仍代表高門檻、高成本，甚至是「沒那麼必要」。不過這樣的現狀正逐漸被打破，尤其當全球家居龍頭 IKEA 宣布加入戰局，未來家庭的樣貌，也許會從這裡開始改變。

IKEA 日前正式發表全新智慧家庭系列，預告將於 2026 年 1 月推出超過 20 項支援新標準的智慧裝置。這不只是產品更新，更是一項策略性轉向，將智慧科技真正帶入主流家庭日常，從少數科技愛好者的選擇，轉變為多數人都能輕鬆擁有的生活方式。

全面支援 Matter 通用標準

IKEA 宣布旗下的智慧產品，將全面支援「Matter」，Matter 是一項由 Apple、Google、Amazon 等科技巨頭共同推動的通用標準。過去的智慧裝置常因品牌不同、語言不通，導致操作複雜，導致裝置無法整合。Matter 就像是一套跨品牌通用的語言，讓來自不同廠牌的裝置能順利對話，也讓消費者不再被特定品牌綁死。對 IKEA 而言，採用 Matter 不只是技術選擇，更是降低使用門檻、提高開放性的關鍵一步。

此外，IKEA 也自家推出的智慧家庭中心「DIRIGERA」，這是一種中樞裝置，可以讓使用者透過手機 APP，管理家中的所有智慧產品。不論裝置來自 IKEA 或其他品牌，只要支援 Matter，DIRIGERA 就能成為它們的橋樑。更特別的是它也具備向下相容的能力，包括過去 IKEA 推出的舊款智慧產品，也能透過這個系統被整合進來，讓消費者原有的商品不會浪費。

換句話說，IKEA 現在不只是製造智慧產品，而是在建構一個更開放、更穩定的智慧家庭生態圈。這項改變，或許會讓更多家庭第一次考慮，是不是該讓家裡變得「聰明」一點？

科技與設計可以並存

除了技術面的升級，IKEA 同樣重視設計與生活整合的平衡。此次新系列中包含多款藍牙喇叭與照明裝置，像是外型復古、色彩鮮明的 NATTBAD 藍牙喇叭，以及結合燈光功能、帶有居家氛圍感的 BLOMPRAKT 桌面喇叭，不僅講究聲音品質，也延續 IKEA 一貫的設計語言與價格親民策略。

IKEA 強調這些裝置的設計初衷，是讓消費者願意把科技「放在檯面上」，成為居家風格的一部分，而非被隱藏的工具。與瑞典設計師 Tekla Severin 的合作也著重在未來推出的系列，將不只是科技產品，更是能彰顯生活態度的設計品。科技不再只是冷冰冰的裝置，而是可以反映個人喜好與情緒的生活配件。

IKEA 的加入將改變智慧家庭的走向？

智慧家庭的挑戰，從來不只是技術問題，而在於如何讓科技真正「日常化」。當產品過於複雜、價格過高、操作不夠直覺，它就難以進入多數人的生活場景。IKEA 的大舉加入可能會改變這一點。

憑藉品牌規模與設計經驗，讓智慧產品的價格與體驗更親民；另一面透過支援 Matter 與推出 DIRIGERA，打通各品牌裝置間的隔閡，使智慧家庭建構變得更簡單、不需高度技術知識。

這樣的轉變，不只是單一品牌的升級，而可能對整個產業產生槓桿效應。當 IKEA 進入這個領域，意味著智慧家庭從「想像中的未來」邁向「可以實現的現在」。

一個更懂你的家，不再需要你先懂科技，這也許就是我們真正正在迎接的生活轉變。