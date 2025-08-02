「表達力」是環環相扣的整合性技能　從小教會孩子說出自信

文／林依柔 圖／幸福文化、達志示意圖

結合12大指標，全面啟動孩子的成長地圖

表達力，是環環相扣的整合性發展



在我長年耕耘「兒童口語表達教育」的歷程中，我深深體會到：真正影響一個孩子說話表現的，絕不只是語感或詞彙量，而是一整套綜合能力的整合發展。一個孩子能否在對話中清晰表達自己的想法、在團體中勇敢開口、在情緒中表達自我，其實背後需要的不只是語言技巧，更是思考邏輯、情緒感知、人際互動與台風魅力的整體協調。

也正因如此，為了讓每一位家長、老師、教育者都能更清晰掌握孩子表達力的發展方向，我在「表達教育系統」中，系統性地建構出一套獨家專利訓練架構－12大能力指標模型。這套模型不僅是我多年實務教學與課程設計的核心依據，更是幫助孩子整合語言力、思考力與人際力的重要指南針。

這套架構早已超越傳統「練說話」的表層訓練，而是從語言的本質與發展脈絡出發，打造一個孩子能內在穩定、外在有感的完整表達力系統。

同時，這也是我實際應用於課堂中的核心設計架構，透過12項指標的拆解與對應，我們能更具策略地引導每一位孩子，找到自己的語言節奏與自信風格。

這套模型也已正式獲得專利認證，成為我在表達教育領域中最具代表性的專業訓練系統。它不僅是教學方法的依據，更是一份為孩子未來鋪路的教育藍圖。這套模型分為兩大核心面向：內在能力與外在能力。

內在扎根×外在展現＝完整表達力

一、內在能力：說話的根本底氣

內在能力是孩子語言表現的深層根基，它讓孩子「敢說、想說、說得有深度」，包含六項能力：

1.想像力：豐富內容的來源，讓語言更有畫面感與創造力。

2.觀察力：是孩子能看見細節、感知情境的能力，讓說話有情感、有層次性。

3.反應力：即時對話與臨場反應，是團體互動與溝通中的實戰力。

4.邏輯力：有條理地組織語言，是思考清晰、說服力強的基礎。

5.自信力：是支持孩子勇敢站出來、自在說話的心理土壤。

6.專注力：讓表達過程聚焦且完整，也強化孩子的語意掌控力。

當孩子內在這六項能力穩固時，說出來的話自然更有信心、更有深度、更有重量。

二、外在能力：說話的展現魅力

外在能力則是讓語言「被聽見、被理解、被喜歡」的關鍵表現，它也包含六個指標：

1.人際溝通：聆聽、互動、情緒同理，是語言在人際關係中的橋樑。

2.詞彙運用：能否用對字詞，影響說話的深度、邏輯與豐富性。

3.聲音表情：說話時的語氣、咬字、節奏與情感，讓語言更有溫度。

4.肢體魅力：搭配語言的非語言訊息，如眼神、手勢、表情，增添說話魅力。

5.簡報能力：具備條理思維與視覺呈現力，是學業與職場競爭力的重要關鍵。

6.團隊合作：溝通協調與集體互動，是表達力在團體情境中的綜合延伸。

這12項指標不只是分類，更像是一張孩子語言發展的雷達圖。它能協助我們，清楚掌握孩子的表達強項與待強化處，讓教育者在教學時有策略、有方向，更能幫助孩子找到屬於自己最自然的表達節奏。

書名：讓孩子說出自信力 作者：林依柔 簡介：畢業於實踐大學音樂學系，對聲音擁有細膩入微的感知力，將古典音樂元素巧妙融合進溝通訓練，研發出一套榮獲專利認證的表達系統，協助學員喚醒內在聲音的力量，找回清晰、有影響力的表達自信。 出版社：幸福文化



