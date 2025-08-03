今夏最強開架美妝人氣IP聯名　超萌短尾矮袋鼠、JOGUMAN每款都必收

文／美人圈

今年夏天開架美妝真的殺瘋了！超強人氣IP聯名通通登場，從可愛插畫、人氣動漫到經典角色，通通化身超萌彩妝周邊，不只實用度滿分，外型更是可愛到讓人尖叫！不管你是美妝控還是IP控，每一款都超級欠收！小編這就幫大家整理出今夏最強6大開架美妝Ｘ人氣IP聯名清單，一起來看看有沒有你的愛！

2025開架美妝Ｘ人氣IP聯名新品

FreshO2 x DINOTAENG

超人氣台灣彩妝品牌FreshO2首度聯名韓國超紅插畫家DINOTAENG！這次主打超療癒的《呆萌町系列》，邀請呆萌短尾矮袋鼠「QUOKKA」、軟糖小熊「BOBO」、棉花糖「MARSH」一起登場，限量包裝可愛到讓人融化！

▲FreshO2首度聯名韓國超紅插畫家DINOTAENG。（圖／FreshO2，下同）

全系列包含「棉花糖腮紅盤」、「超補水護唇小方糖」、人氣爆棚的「感應換色潤唇棒雙入組」、「持色水潤唇膏」、「護手霜禮盒」、「BOBO祛油蓬蓬乾洗髮」等10款美妝單品。另外還有3款超實用聯名周邊：「QUOKKA手提飲料袋」、「QUOKKA造型面紙套」和「棉花糖村壓克力髮夾」，全系列共13樣商品已於7月10日限定發售。

INTEGRATE x 三麗鷗

INTEGRATE夏日不脫妝聯名登場啦！這次攜手三麗鷗經典角色Hello Kitty、美樂蒂和酷洛米，推出3款夏季超實用美妝商品。其中最吸睛的就是「光透素裸顏美肌乳」，防曬係數高達SPF50+ PA++++，主打獨家櫻花校色科技，不但能修飾毛孔、校正蠟黃，還能吸附多餘油脂，讓妝感更服貼不脫妝！

▲INTEGRATE聯名三麗鷗。（圖／INTEGRATE）

光透素裸顏蜜粉餅粉質超細緻，服貼不卡粉、不泛白，還能自然遮蓋毛孔、提亮膚色。抗暈染眼線膠筆則是採用2mm極細筆芯，搭配光澤液體凝膠配方，持久力滿分，一整天13小時不暈染不是夢！現在購買指定組合還加贈限量盲盒磁鐵夾，三麗鷗粉絲絕對要收！

▲三麗鷗粉絲絕對要收。（圖／INTEGRATE）

戀愛魔鏡 x Chocomoo

日系彩妝品牌戀愛魔鏡這次與日本超人氣藝術家Chocomoo合作，推出聯名限定眼彩組，主角正是她筆下可愛又有態度的Don't touch君！系列包含兩款明星商品：魔束師捲捲翹睫毛膏內含順滑磁性液體，不結塊、好刷開，輕鬆打造根根分明的纖長睫毛；控制狂防暈眼線液EX則搭配極細0.02mm刷頭，能完美勾勒眼尾，搭配濃密液體配方，上色滑順又不易暈染！

▲戀愛魔鏡聯名日本超人氣藝術家Chocomoo。（圖／戀愛魔鏡）

此外，即日起品牌IG還能免費體驗Don't touch君的AR試妝濾鏡，輕鬆在線上找到最適合自己的眼彩色號，打造獨一無二的迷人小貓眼！

▲免費體驗Don't touch君的AR試妝濾鏡。（圖／戀愛魔鏡）

suisai酵素洗顏粉 x 三麗鷗

佳麗寶集團旗下的suisai酵素洗顏粉迎來20週年，這次特別與三麗鷗6大經典人氣角色聯名合作，現在台灣也買得到啦！推出6款超可愛的限定包裝系列，包括Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗和人魚漢頓，每一款角色都對應不同功效的酵素洗顏粉。

▲三麗鷗suisai酵素洗顏粉台灣買得到。（圖／IG@suisai_jp）

其中入門必買的藍色經典款由Kitty擔任代表，溫和不挑膚質；而人氣飆升的酷洛米則代表黑色黑炭泥淨透酵素粉。等什麼？還不趕緊買回家！這次聯名不只外包裝超可愛，打開裡面還有驚喜。每盒共有32顆酵素粉，每一顆上面都有角色圖案，而且還藏有角色「隱藏款」等你來收集！

▲三麗鷗suisai酵素洗顏粉。（圖／IG@suisai_jp）

ODDism x JOGUMAN

純素美妝品牌ODDism這次攜手韓國超人氣療癒系IP「JOGUMAN」驚喜聯名，推出盡情迷絨唇釉特別版禮盒！呆萌草食恐龍Brachio和臘腸狗Woody可愛登場，從外盒設計到內容物都充滿療癒系氛圍，讓人一眼就心動。

▲純素美妝品牌ODDism這聯名韓國超人氣JOGUMAN。（圖／IG@oddism.official，下同）

ODDism唇釉特別針對亞洲膚色與氣候設計，呈現柔霧妝感、不沾杯、不顯唇紋，限定色號包括甜美裸杏色「PillowTalk 偷心告白」，以及百搭薔薇煙粉「Rosy Crush戀人私語」，禮盒還貼心附贈愛心手機支架，滿額加碼送出超萌恐龍吊飾，既實用又收藏價值滿分！唇彩控與JOGUMAN粉絲千萬別錯過。

KATE x 咒術迴戰

開架彩妝品牌KATE再出聯名大招！這次攜手超人氣動漫《咒術迴戰》，推出2款帥氣爆棚的限定彩妝：「3D造型眉彩餅聯名款J」能打造立體漸層感的氣場眉，最大亮點是特製外包裝，隨著角度變化還能看見五條悟的「六眼」超帥視覺特效！另一款「進化版持色眼線液筆EX4.0聯名款J」則主打極致抗暈染，筆觸滑順好控制，咒術迷們絕對不能錯過！

▲KATE聯名《咒術迴戰》推出五條悟眼彩受歡迎。（圖／ IG@kate.tokyo.official_tw）

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