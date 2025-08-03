文／林依柔 圖／幸福文化、達志示意圖

過度謙虛，小心成為自我否定的催化劑

從小我們常被教導：「做人要謙虛、不要誇耀自己。」這句話的本意是提醒我們不要驕傲自滿，遺憾的是，這樣的教育語境無形中也讓孩子學會了另一種生存方式——隱藏自己、否定自己、縮小自己。

當孩子過度內化「謙虛」的訊息，就很容易在心裡悄悄對自己說：

．「不展現、不分享，就不會和別人不一樣。」

．「沒比較，就不會受傷。我寧願平凡，也不要出頭。」

．「出頭的人容易被看見，也容易被批評，還是低調一點比較安全。」

這些話語逐漸變成一種心理防衛機制，看似保護自己，實際上卻是一層層把自信包裹起來的外衣。

久而久之，自信的光芒就被掩蓋，孩子也開始用「我就這樣啊，沒什麼特別的」，來掩飾其實曾經閃閃發亮的自己。

更令人心疼的是——當一個人習慣否定自己的特質時，也容易忽略他人身上的光亮。因為他看不見自己好在哪裡，也就不容易真誠地欣賞別人的優點。慢慢地，他的語言變得更犀利、更尖銳，少了鼓勵與讚美，多了挑剔與比較。

當一個孩子的內在不自信，他對外的語言世界也會失去柔軟與溫度。你會發現，他不太會說「你好棒」、「謝謝你」、「我覺得你這樣很好」這些正向的話語，去和他人交流，因為他也從未這樣對自己說過。

這樣的循環，正在悄悄影響孩子的自我認同與人際互動。

先看見自己的美好，才能對世界充滿善意

話語，是內在狀態的鏡子。如果我們希望孩子的話語能充滿自信與善意，那麼最根本的起點，就是幫助他重新看見自己的美好。

請問，我們真的想讓孩子成為這樣的人嗎？

是成為一個習慣低估自己、也無法欣賞他人、語言中缺乏力量與溫度的孩子？

還是，我們希望他成為那個勇敢說：「我很不錯，我也很欣賞你！」的孩子？

2步驟建立自信，點亮孩子的內在光芒

那麼，我們可以怎麼做，幫助孩子重新點亮內在的光芒？

請記得這句話：「自信，不是比較出來的，而是認識自己、喜歡自己、肯定自己。」

真正的自信，是一種由內而外散發出來的能量。它不是來自於「我比別人好」，而是源自於「我知道我是誰，我願意喜歡這樣的我」。

這樣的自信不需要完美、不需要第一名，而是來自一份穩定的自我認同。

那麼，陪孩子建立這份穩定的自信，我們可以從哪裡開始呢？我建議，可以從以下兩個步驟開始：

第1步：陪孩子「看見自己美好的地方」

自信，不是喊喊口號就有，而是來自一次次對自己的溫柔發現。請陪著孩子一起去找出那些他做得不錯、值得欣賞的小亮點。

不一定要是多突出的成就，也不一定要是別人稱讚的特質，只要是自己內心真實喜歡的，就值得被看見。可以是：

✓他很會觀察細節，能發現別人忽略的小地方。

✓他喜歡動手做事，有創意、有耐心。

✓他是一位貼心的孩子，總能帶著溫柔的語氣、安撫爸媽煩亂的情緒。

✓他對動物特別有愛心，也對朋友充滿善意。

✓他雖然話不多，但說出口的話總是令人意想不到的有重點。

無論是能力、特質、氣質、興趣、風格、品味⋯⋯，這些都是孩子們「與眾不同的美好」唷！

第2步：練習說出來，讓自信具象化

幫助孩子把內在的自我肯定，轉化成具體的語言，是一個非常重要的歷程。

請讓孩子試著大聲說出對自己的欣賞，可以對著鏡子說、對著爸媽說、對著親近的朋友說，甚至可以對著自己最愛的玩偶說。

這些話不需要華麗，只需要真誠：

「我覺得我的畫畫還不錯！」

「我覺得我整理東西的速度很快！」

「我覺得我對同學很好，常常主動幫忙！」

「我覺得我很努力學習，也願意改進自己！」

這些句子就是一顆顆自信的種子，種在孩子的語言裡，也慢慢種進他們的心裡。剛開始說出來的時候，可能會有點彆扭、不自在，甚至會覺得有點「不好意思」；但沒關係，這是自然的反應。請記得：語言是有力量的，當我們願意開口，自信才有機會被「說出來、長出來」。

而當孩子們愈來愈能說出自己的亮點，他的眼神會開始發光，他說話時的語氣，也會多了一份篤定與溫度。

這就是語言的顯化力量——當我們願意讚美自己，就開始為自己打造一個更溫柔、更堅定的內在世界了。

書名：讓孩子說出自信力 作者：林依柔 簡介：畢業於實踐大學音樂學系，對聲音擁有細膩入微的感知力，將古典音樂元素巧妙融合進溝通訓練，研發出一套榮獲專利認證的表達系統，協助學員喚醒內在聲音的力量，找回清晰、有影響力的表達自信。 出版社：幸福文化



