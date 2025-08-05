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Tiffany替美國網球公開賽打造獎杯　獨一無二鑽石網球拍也搶鏡

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▲▼ Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ Tiffany致敬美國網球公開賽，曾打造獨一無二的Elsa Peretti® Diamonds by the Yard® 網球球拍 。（圖／翻攝Tiffany官網，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入8月，網球迷最期待的就是將於24日在紐約登場的美國網球公開賽，與此大滿貫賽事淵源深厚的珠寶品牌Tiffany & Co.，再度展出頌揚品牌與美國網球協會 (USTA) 長久關係而打造的獨一無二Elsa Peretti® Diamonds by the Yard® 網球球拍 ，也是紀念品牌與已故傳奇設計師Elsa Peretti合作50周年的紀念物，以108顆總重達30克拉的包鑲鑽石取代傳統球拍線，總長約13碼（1188.72公分），閃耀無比。

▲▼ Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany採用108顆總重達30克拉的包鑲鑽石取代傳統球拍線 。

Tiffany去年創作的Elsa Peretti® Diamonds by the Yard® 網球拍 ，不僅球拍線之間閃耀美鑽，皮革球柄和帶有Elsa Peretti的Open Heart 圖案的相襯球拍套也相當講究，皮革以日本古老的「印傳」技法塗上黑色漆面，呼應她對工藝的熱愛，連球拍套都飾以Open Heart 鑽石吊飾，展現Elsa Peretti的標誌性設計。

▲▼ Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ 美國網球公開賽男女單打冠軍獎杯由Tiffany歷時5個月打造而成。

▲▼ Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲美國公開賽男子、女子及混合雙打獎盃也由Tiffany製作。

美國網球公開賽的男、女單打與雙打冠軍賽共5款獎杯，均由Tiffany設計與製作，每一款獎杯需花費約5個月時間打造，以非凡工藝向冠軍球員致上敬意。而接下官方計時大任的是瑞士名錶勞力士（Rolex），支持網球不遺餘力的勞力士今日已是四大滿貫公開賽的官方合作夥伴，品牌代言人卡洛斯艾卡拉茲(Carlos Alcaraz）、辛納（Jannik Sinner）、高芙（Coco Gauff）等都將參與本屆美網大賽， 爭取最高榮譽。

▲▼ Rolex 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士擔任美國網球公開賽官方時計任務 。（圖／翻攝勞力士官網）

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關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., Rolex, 勞力士

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