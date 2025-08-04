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《Prada惡魔》臭臉助理「艾蜜莉」回歸！霸氣馬甲西裝搭Dior包時尚大升級

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記者鮑璿安／綜合報導

在電影《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）開拍之際，飾演冷面助理「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）終於以一身霸氣全黑造型回歸片場，讓眾多影迷都相當驚喜，只見「艾蜜莉」造型也升級不少，拎上Dior D-Journey 大包，搭配 Jean Paul Gaultier 的寬褲裝，展現主宰時尚版面的超強氣場。

艾蜜莉這回的造型重點在於極致的高冷女主管風，她選穿 Dior Men 2020秋冬系列的白色別針裝飾襯衫，細節點綴流露高級訂製感，搭配 Wiederhoeft 緞面馬甲式上衣，挖背設計與精緻的交叉綁帶細節，巧妙勾勒出纖細身形，展現柔中帶剛的時尚張力。下身則選擇 Jean Paul Gaultier 的寬版直筒西裝褲，俐落的剪裁與細緻的黑白直條紋設計，帶有濃厚的權力女性氛圍，宛如女魔頭化身高級時裝 CEO，走路都有風。

手提的 Dior D-Journey 大包是整體造型的關鍵配件之一，結合柔軟皮革材質與金屬吊飾點綴，呈現出低調奢華的質感，寬敞容量與實用設計也替時尚造型增添機能性。而她也佩戴了黑色太陽眼鏡與一頭紅棕色短髮相互襯托，為冷調造型添上一抹自信個性，從步出飯店門口到坐上座車，每一個轉身都像走伸展台，氣場完全不輸安海瑟薇（Anne Hathaway）和「米蘭達」的梅莉史翠普（Meryl Streep），讓人更期待電影上映。

► 《Prada惡魔2》造型劇透！安海瑟薇Valentino流蘇包、梅姨紅鞋換品牌了

關鍵字：

艾蜜莉布朗, 穿著Prada的惡魔2, 造型, 時尚, 電影

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