別再滑手機浪費週末！7個「心靈保養」打造高質感休假日

別再滑手機浪費週末！7個「心靈保養」方法打造高質感休假日，擺脫躺平後的空虛感

▲安兪真。（圖／取自_yujin_an IG，下同）

圖文／CTWANT

你是不是也常有這樣的感覺，明明週末放了兩天假，卻在星期天晚上依舊疲憊、焦慮，好像根本沒休息到？現代人常常忙於工作與生活瑣事，即使放假也不見得能真正放鬆。想要讓週末成為身心靈的「療癒時光」，就需要一些小技巧。以下分享7種能讓週末真正休息的方法，幫助你補充能量、調整狀態，迎接全新的星期一。

週末好好休息的方法：刻意「留白」

別把週末排滿行程。留一段沒有安排的時間，讓自己自由決定想做什麼，哪怕只是安靜坐著發呆，也能讓大腦獲得真正的休息。

別再滑手機浪費週末！7個「心靈保養」方法打造高質感休假日，擺脫躺平後的空虛感

週末好好休息的方法：適度遠離手機

週末可以設定一段時間為「勿擾模式」，暫時遠離社群媒體與工作群組。把注意力拉回自己，會發現焦慮感明顯下降，而且時間更能充分被運用。

週末好好休息的方法：用身體找回平衡

選擇輕度運動，如瑜伽、快走或伸展，讓身體舒展開來，促進血液循環。運動後的愉悅感與滿足感，能讓休息更有效。研究指出20分鐘的伸展運動就有助於改善記憶、工作應對能力，運動真的是好處多多！

別再滑手機浪費週末！7個「心靈保養」方法打造高質感休假日，擺脫躺平後的空虛感

週末好好休息的方法：創造屬於自己的週末小儀式

點香氛蠟燭、泡個熱水澡，或是打開喜歡的音樂。這些看似簡單的「週末小儀式」，能幫助身心切換到放鬆模式，尤其每個週末那種期待的心情，會讓你一整天都保持好心情。

週末好好休息的方法：安排一頓療癒餐

不必是什麼五星級奢華餐廳，但可以為自己準備一頓喜歡的料理，或去嚮往已久的餐廳用餐。透過味覺享受，為週末增添幸福感。

別再滑手機浪費週末！7個「心靈保養」方法打造高質感休假日，擺脫躺平後的空虛感

週末好好休息的方法：選擇與喜歡的人相處

週末是修復人際能量的好時機。和能讓你感到自在的朋友或家人小聚，分享近況，會讓心情更加愉快。不過聚會還是要依照自己的個性，如果你是自己待在家才能放鬆、被療癒的類型，那麼就好好享受自己的ME TIME時光吧！

別再滑手機浪費週末！7個「心靈保養」方法打造高質感休假日，擺脫躺平後的空虛感

週末好好休息的方法：給心靈一點養分

閱讀一本想讀已久的書、聽一場Podcast，或寫下日記。這些小行為能讓你的心靈補充能量，並沉澱思緒。不只是平時的肌膚保養，心靈保養更是現代人的課題，運用週末時間幫助心靈成長，讓情緒能夠越來越穩定。

別再滑手機浪費週末！7個「心靈保養」方法打造高質感休假日，擺脫躺平後的空虛感

周刊王, 週末, 心靈保養, 休假

