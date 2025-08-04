鞋子太多空間太小？5種方式收鞋小宅玄關也能變清爽

記者蔡惠如／綜合報導

對於住在都市裡的小宅族來說，鞋子一雙雙堆著、下雨天還要通風晾乾，有時甚至會不小心把整個入口搞得像雜物間。偏偏鞋子又是每天出門的第一件事，如果不整理好，不只看起來亂，連換鞋、找鞋都讓人心煩。網路上有些達人分享彈性的收納巧思，輕鬆把鞋子整理得又順手又不佔空間。

▲玄關鞋子收納善用門後，不佔空間又清爽。（圖／AI製圖，以下同）

門後掛好，不佔地也整齊

台灣不少租屋或小坪數住家玄關都沒有多餘的置物空間，這時候門後就成為黃金收納地帶。使用布質或塑膠的懸掛式鞋袋，把拖鞋、便鞋或輕便小童鞋收納進去，拿取方便，也不會弄亂地面。不喜歡外露感，也可以選用掛式封口袋或半透明樣式，視覺上更整齊。

籃子也能當鞋櫃

不用櫃子的收納也可以很優雅，市售的藤籃、收納籃、掀蓋式置物箱，只要搭配簡單分類，就能把每日換穿的幾雙鞋安頓好。有些家庭甚至會在玄關角落設一個「臨時鞋籃」，回家先丟進去，周末再一起整理，非常適合生活節奏忙碌的人。

不常穿的鞋子別放玄關

冬靴、厚底鞋、宴會高跟鞋這類少穿又佔空間的鞋款，可以考慮「轉移陣地」。像是衣櫃最上層、儲藏間、甚至床底空間，只要搭配透明密封收納盒，加上標籤分類，就能輕鬆管理換季鞋款。記得選用防潮材質並放除濕包，才能避免鞋子長時間儲藏後發霉。

牆面也能存放常用鞋

沒有鞋櫃但玄關有牆面，不妨可以考慮牆面收納的方式，只要使用設計簡單的木製或塑膠鞋架，就能快速讓鞋子就定位，滿適合租屋族，不破壞原有格局又很好用。

讓收納成為展示的一部分

對於愛鞋如命的人來說，藏起來不是唯一選項。試著用層架、書櫃或簡易鐵架搭配透明盒，把心愛的鞋擺出來，變成一面風格鞋牆。配合顏色分類或主題搭配，不只能收納，也是一種居家裝飾。如果擔心灰塵，可加上壓克力罩或選用掀蓋式收納盒。

每天穿的鞋，最好放在眼前

不是每一雙鞋都值得擺進櫃子。像是拖鞋、上班穿的平底鞋、運動鞋這類每天都用到的鞋款，可以設一個「每日鞋區」——用開放層架、鞋籃、或小型鞋櫃來安置，方便拿取又不凌亂。這樣不但使用動線順暢，也能避免鞋子堆積成山。

台灣濕氣重，尤其是南部或靠海區域更明顯。鞋櫃裡建議定期放除濕包、竹炭、或報紙來維持乾燥，避免鞋子發霉或有異味。如果鞋櫃設計密閉，記得每周至少打開一次通風，讓鞋子也能「呼吸」。