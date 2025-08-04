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5個小細節讓妝容更高級！焦點太多反而容易顯老顯髒

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記者李薇／台北報導　圖／sooyaaa__ IG、goyounjung IG、for_everyoung10 IG

妝容的高級感，不是你選用了多貴的粉底或是彩妝品，就叫做高級，而是取決於你的美感跟上妝技法，透過更加注意的細節，可以讓你的妝容更為自然、細緻，才能讓整體氣質都跟著提升。以下就盤點5個上妝的細節，只要仔細暈染，平價的單品一樣可以讓妝容看起來更細膩。

粉底,彩妝。（圖／ＩＧ）

＃不過白的底妝

在選粉底的時候可以選擇比脖子再淺一點點的色號，但不宜過白，因為這樣很容易讓臉部肌膚有色塊感，容易看起來有浮粉、脫妝的感覺，自然就不會有質感。

＃暈染得剛好的色彩

這裡指的色彩，包含：眼影、頰彩、眉粉、修容等等顏色，在臉上應該擁有自然的過度，而不是一坨一坨的塊狀色階，應該是透過漸層出顏色或是陰影，讓整個人五官更加立體。

粉底,彩妝。（圖／ＩＧ）

＃臉上焦點擇一

眼影、頰彩、修容、口紅通通都要畫好畫滿，才會讓自己看起來更美？但往往畫了滿滿的全妝，會讓自己看起來太顯老氣，其實只要有一個重點，讓色彩在局部突出就好，看起來妝容就會顯得精緻很多。

＃眉頭自然暈染

畫眉是一門深奧的學問，掌握到基本眉型之後，由眉頭、眉中到眉尾，淺至深的色調，不要過度的邊界畫眉毛，可以讓整個人看起來更加溫柔，不會有生硬的感覺。

粉底,彩妝。（圖／ＩＧ）

＃睫毛根根分明

因為自然妝感的需求，現在的人已經很少在用假睫毛，嚮往的是比較根根分明的睫毛風格，建議可以運用睫毛膏、Z字型刷出自然纖長的妝效，同時在鋼梳梳開，避免結塊。

關鍵字：

粉底, 彩妝

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